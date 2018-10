Itt a megoldás a hosszú sorokra a boltok kasszáinál

Az amerikai Walmart áruházlánc szeretné megkönnyíteni a vásárlók dolgát az ünnepi időszakban. Ezért rengeteg új megoldással rukkolnak elő, amelyekkel a kígyózó sorokat szeretnék csökkenteni és felgyorsítani a fizetést a kasszáknál.

Idén először, a Walmart mobiltelefonokkal gyorsítja fel a fizetést az áruházaiban. Az új megoldással főleg azok járnak majd jól, akik csak néhány dolgot vásároltak. Az alkalmazottaknál mobiltelefon lesz, amellyel könnyen lebonyolítható a vásárlók részéről a fizetés, majd Bluetooth-kapcsolat segítségével kinyomtatható a számla, illetve a bizonylat.

A Walmart nemrégiben meg is kezdte a rendszer tesztelését, amelynek a „Check Out With Me” nevet adták.

Első körben az áruházlánc kertészeti részlegén lehet igénybe venni a szolgáltatást összesen 350 üzletben.

Az ünnepi szezonra a Walmart a weblapját is megújította, így még egyszerűbb lesz az online vásárlás. A vállalat több mint 2000 új terméket adott hozzá a webshopjához tavaly óta, köztük 150 felső kategóriás ruházati márkát is.

Emellett a Walmart a játékok terén is frissít majd. Idén 30 százalékkal több lesz belőlük a boltokban, valamint 40 százalékkal nagyobb kínálat érhető el a webáruházban. Szintén erősítették házhozszállítási szolgáltatásukat is, így az idei évben egymillió új terméket visznek házhoz ingyenesen.