Elképesztő videón hat évtized GDP-változásai

Különleges videóval jelentkezett a száraz gazdasági adatokat látványos vizuális ábrázolással bemutató Visualcapitalist. Egyetlen rövid animáción látható az, hogyan változott a világ 10 meghatározó gazdaságának növekedése az 1960-as évektől napjainkig.

57 év bruttó nemzeti össztermékének változásait egyetlen, időtengellyel kiegészített grafikonon elkészíteni nem egyszerű feladat. Az eredmény - első ránézésre legalábbis - ahhoz hasonlít, mintha az országok gazdasági teljesítményét mutató sávok versenyeznének egymással a "célba jutásért".

A hasonlat ebben a formában természetesen túlzás, ám mégsem egészen légből kapott.

Az animáció minden magyarázatnál szemléletesebben mutatja be a 20. század második felének "gazdasági csodáit", pontosabban azok közül kettőt.

Az egyik Japáné. A II. világháborús, megalázó vereség és a ledobott atombombák után, az ország gazdasága viszonylag gyors tempóban állt talpra, de még az 1960-as években is csak 10 százalékát nyújtotta az USA teljesítményének. Ám alig egy évtized múlva, szédítő sebességre kapcsolt, nemegyszer 10 százalékot is meghaladó növekedést produkálva. A hidegháború utolsó éveiig tartó hajrában Japán, az Egyesült Királyságot és Franciaországot is maga mögé utasítva, a világ második legerősebb gazdaságát építette fel.

A másik szintén egy ázsiai országhoz, Kínához köthető.

Az 1980-as évek elején Kína messze járt az élbolytól. A következő két évtizedben meghozott gazdasági reformok azonban megágyaztak annak a robosztus teljesítménynek, ami ma Kínát jellemzi. Kína társadalmi és politikai berendezkedése napjainkban is sok ellentmondástól terhes, és az országot ritkán emlegetik pozitívan az emberi jogokkal, illetve egyes etnikai vagy vallási kisebbségekkel kapcsolatban.

Az azonban tagadhatatlan, hogy a robosztus növekedés a 2000-es évek közepére több százmillió polgárt emelt fel a mélyszegénységből.

Az ország az 1990-es évek második felére megkerülhetetlen gazdasági tényező lett, 2010 után belépett a legerősebb országok elitjébe, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország táborába, sőt, még Japánt is maga mögé utasította. Napjainkban meglehetősen nagy elemzői konszenzus látszik abban, hogy Kína az USA utáni második legerősebb gazdasággal bír a globális világban.

(A videóban a "billion USD" megfeleltetés = ezer milliárd amerikai dollár.)