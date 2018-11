Az Amazon kettészedheti új cégközpontját

Az NBC News és a The Wall Street Journal is azt állítja, hogy az e-kereskedelmi óriás legújabb központját nem egy, hanem két városban alakítják ki.

Több mint egy évvel ezelőtt tette közzé az Amazon, hogy a Seattle-i központ után újabb helyszínt keres második főhadiszállásának. Felhívása szerint

5 milliárd dollárt fektetnek az új épületegyüttesbe, ahol mintegy 50 ezer dolgozónak lenne hely. Az eredeti 238 várost és régiót tartalmazó listát végül húszra szűkítették le.

A The New York Times arról számolt be, hogy az új központ a Virgina állambeli Crystal Cityben lesz, ugyanakkor az is kiszivárgott, hogy megkezdődtek a tárgyalások Long Island City (New York) városnegyedébe tervezett központról is.

Ugyanakkor Brian Sullivan, a CNBC újságírója Twitterén már korábban közzétette, lehet, hogy az Amazon két település között osztja majd meg legújabb központját.

Crystal City ráadásul az amerikai főváros, és ezzel együtt a cég alapítójának, Jeff Bezos otthonának a közelében található. Bár Long Island City az igen zsúfolt New Yorkban van, a városban itt a legalacsonyabbak a négyzetméterárak és még bőven van hely az ingatlanfejlesztésre.