Egy fa, amelyért az ember szembeszállt az istenekkel

Talán nincs még egy olyan fafajta a világon, amelynek olyan különleges, évezredeken átívelő kulturális jelentősége lenne, mint a cédrusnak, különösen pedig a libanoni változatának. Ebből eredeztethető gazdasági jelentősége is. A libanoni cédrus volt az, amelyet felhasználva az ókor legnagyobb uralkodói temetkeztek, a közel-keleti államok legmívesebb épületeiket emelték belőle, egész térségek gazdasági alapját jelentette, és amely – a mitológiai történet mai olvasata szerint – elsőként esett áldozatául az ember ökológiai önzőségének. A történet később szinte észrevétlenül vált valóssággá. Álljon bár a libanoni cédrus egy ország zászlajának szimbólumaként is, legyen bár értéke ma is kikezdhetetlen, úgy járt, mint számos állatfaj: lényegében a kipusztulás széléről rántották vissza.

Nagyjából 3700 évvel ezelőtt történhetett, hogy a mezopotámiai Gilgames, aki akkortájt az ókor egyik legjelentősebb városállamának, a sumér Uruknak volt a vezetője, úgy gondolta, saját halhatlanságát azzal fejezheti ki a leginkább, ha városát csodaszerű építmények felhúzásával gazdagítja. Szeme pedig megakadt a történet szerint Mezopotámia déli részén pompázó, végelláthatatlan nagyságú libanoni cédruserdőn, amelyről rögtön tudta, kiváló alapanyag lesz az építkezéseknél. Enlil, a sumér főisten, előre látta a bajt. Az „istenek gyönyörű kertje” számára is legalább annyira csodálatos volt, mint az embereknek, ezért Humbabát, a rettenetes erejű félistent bízta meg annak őrzésével.

Ez azonban csak kitolta a végzet idejét, de nem állíthatta meg. Míg a Gilgames-eposz az ékírásos kultúrákban élő, valóságos „cédruskultuszról” árulkodik, kis idő után Gilgamesék már féktelen energiával estek neki a végelláthatatlannak gondolt erdő irtásának. Kérlelhetetlenségük még az erdőőr félistent is meghátrálásra késztette. Enlil pedig szomorúan látta, hogy az emberi önzőség felülkerekedik az istenek lakhelyének megóvásán.

A mitológiai történetet ma az egyik első, nagy volumenű, a gazdasági haszonért végzett, ember okozta ökológiai pusztítás példázataként olvassák sokan. Az már viszont történetileg is helytálló, hogy a cédrusféléket – különösen a libanoni alapváltozatát – addig hasznosította az ember, míg nagyon kevés maradt fent belőle. Nem csak a Gilgamest követő uralkodók halmoztak fel egyre többet és több javat, és használták mind jobban az értékes fát építkezéseikhez és használati tárgyakhoz. Még a modern korban is voltak annak jelei, hogy a cédrust kiapadhatatlan erőforrásnak tartották, ezért ekként is bántak vele.

Az ókori birodalmak gazdasági alapja

A történeti, mitológiai, vallási, de még a gyógyászattörténeti vonatkozások is aláhúzzák: a libanoni cédrus az ókor hajnalától az egyik legértékesebb árucikknek számított. A kutatások szerint a mai Libanon területe mellett, törökországi és szíriai részeken is ismerték annak több változatát. Feltételezések szerint a cédruserdők valóban hatalmas kiterjedésűek voltak, és a több száz, esetenként akár ezer évig is elélő fákat lényegében a jegyzett történelem kezdete óta használják.

A libanoni cédrusfajta gazdasági értékét kulturális jelentősége alapozta meg, ez utóbbi viszont azon nyugodott, hogy a fafajtát rendkívül sokrétűen feldolgozhatták a korabeli mesteremberek.

A használati tárgyak és építészeti anyagok mellett gyantáját megpróbálták gyógyászati és rituális célokra is használni. De a főníciaiak ebből építették hajóikat is, mivel a gyanta ellenállóvá tette a fát a vízzel szemben.

Bárhogy is, például Egyiptomban már akkor kiterjedt kereskedelme zajlott, amikor Gilgamesék még az istenektől ragadták el az értékes fát.

Az i. e. 2700-2500-as évekből származó feljegyzések „kivétel nélkül a Libanon hegyére vonatkoznak és a Libanon környéki népekkel, uralkodókkal való kereskedelmi és politikai kapcsolatokat jegyzik fel. Régészeti leletekből tudjuk, hogy már jóval korábban voltak kereskedelmi kapcsolatok a Libanon környéki népek és Egyiptom között. Az Óbirodalom egyik híres fáraója, Sznofru (Kr. e. 2575-2551) feliratai közül az egyik megemlékezik arról, hogy a fáraó szolgái »negyven hajót hoztak cédrusgerendákkal megrakva«, melyekből »hajókat építenek s az uralkodó palotájának kapui cédrusfából készültek«” – írja Barna Tamás A cédrusok kulturális jelentősége című tanulmányában.

De a cédrus nemcsak az egyiptomi hiedelemvilágnak volt része – abból épült Ámon-Ré hajója –, hanem a hétköznapoké is.

A múmiák szarkofágja éppúgy készült abból, mint az egyszerű gerenda, olaját pedig a mumifikálásban használták.

Lokomotívok formájában jött a cédrusok végzete

A szárazságot jól tűrő, napfényigényes tűlevelű vélhetően annak is köszönhette sikerét, hogy sokféle talajtípusban megél, és többféle magasságon is jól érzi magát. Nem csoda, ha az ókorban hadjáratokat is folytattak azokért a területekért, ahol nagy számban előfordult. Az ókori zsidó államiságban is fontos szerephez jutott, noha tárgyi leletként elenyésző mértékben maradt csak fennt az utókorra.

Kereskedelmi háború helyett az ókor egyik legnagyobb üzlete A cédrus egyik legismertebb ókori felhasználása Salamon király nevéhez köthető - egyúttal pedig az időszak egyik legnagyobb üzletét is nyélbe ütötte az uralkodó, aki nem fegyverrel akarta megszerezni a fát, hanem ügyes üzletkötéssel. Salamon ugyanis Libanon területéről hozatta a cédrust a jeruzsálemi templom építéséhez, miután - a Királyok könyve szerint - megegyezett Hirám tiruszi királlyal a Meditteránum akkori legnagyobb üzletéről. Noha ennek pontos értékét bajos lenne meghatározni, annyi bizonyos, hogy Salamon csak a fakitermelésre több tízezer munkást szedett össze, akikre háromezer munkafelügyelő vigyázott, miközben Júda bányáiban hasonló létszámban fejtették a követ a jeruzsálemi templom építéséhez. Az eredeti épület később megsemmisült, de kutatások szerint, az újabbnál is használtak cédrust a mesterek. Salamon egyébként saját palotáját szinte teljes egészében ebből a fából húzatta fel, több mint egy évtized leforgása alatt.

A főníciaiak Egyiptomba exportálták a cédrust, részben ezzel alapozva meg gazdagságukat, az asszírok, Dávid király, később a rómaiak, de még a Heródes-dinasztia is kedvelték azt.

A világ pedig sokáig úgy tekintett a sokoldalú növényre, mint végelláthatatlan erőforrásra.

Eközben kulturális jelentősége sem csökkent, sőt, inkább erősödött az évszázadok során. A pazarlás következtében azonban a hosszú ideig élő libanoni cédrusok élőterülete a modern korra jelentősen lecsökkent a Közel-Keleten.

Az I. világháború pedig további súlyos veszteséget okozott a cédrusféléknek. Például az összeomló Török Birodalom jelentős irtást végzett saját területén az alapanyag miatt, az ott élő változatot egyszerűen elégették a gőzmozdonyok meghajtásához az 1914-1918 között.

Nehezen becsülhető kincs

A tűlevelűek adják a mérsékelt éghajlatú régiók legfontosabb fa alapanyagát, és a világ fafelhasználásának 45 százalékát. Ám közel-keleti visszaszorulásukkal, különösen a cédrusfélék pusztulásával, más fafajták jelentősége nőtt meg, például a tölgyé.

A libanoni cédrust pedig csak az utóbbi évtizedekben indított telepítési programoknak sikerül megmenteni eredeti élőhelyükön, bár az erre irányuló erőfeszítések messze nem tekinthetők lezártnak. Az 1990-es évek közepére az ottani cédruserdők az elterjedési terület alig 2 százalékára szorultak vissza, és 2000-2010-es időszakban alig 12 kisebb erdőségben állt csak néhány ezer fa, köztük igazi matuzsálemek is, ezeréves korral. 2015-ös adatok szerint cédrus alig 2 ezer hektáron található már csak Libanonban. Ezzel szemben marokkói változata 130 ezer hektáron terül el az Atlasz-hegység lábánál, igaz, ennek megóvása ott is számos kihívást jelent a felelősöknek.

A cédrus Marokkóban növő változatának feketepiaci ára akár az 1000 eurót is meghaladhatja köbméterenként.

A libanoni magvak akár darabjáért is elkérhetnek néhány dollárt a fatermesztők.

A libanoni cédrus konkrét gazdasági jelentőségét ezért igen nehéz pontosan felmérni. Az alapanyagként kereskedelmi forgalomba kerülő cédrusok nagy részét nem ott nevelik, hanem európai és dél-amerikai országokban (Európában a 17. században kezdték el ültetni). Egyes helyeken – például Franciaországban – futnak erdészeti programok a cédrusfélék elszaporítására, bár igaz, a melegkedvelő növény legtöbb fajtája nehezen birkózik meg a mérsékelt éghajlatra jellemző téli fagyokkal.

Számos későbbi szerző hivatkozta azt a 2005-ben publikált tanulmányt, amelynek összeállítói azt vizsgálták, milyen szerepe van a libanoni cédrusnak a helyi gazdaságokban. Pontosabban a kutatók arra keresték a választ, milyen gazdasági értéket tulajdonítanak a libanoni cédrusoknak az ott élők, mennyit áldoznának az azokat újratelepítő programokra, és mennyire tartják fontosnak ennek a fafélének a megóvását. A kutatási eredmények biztatóak, de ezekben jelentős szerepet játszott a hivatalos állásfoglalás is a fák megmentésének fontosságáról.

Így bár a libanoni cédrus évszázados-évezredes gazdasági jelentőséggel bír a térségben, napjainkban hiába is keresnénk a viszontagságoktól sújtott mai Libanon fontos exportcikkei között, bár az állam zászlaján most is ott látható az értékes növény rajza.

Az 1970-es évek közepéig a „Közel-Kelet Svájcának” tartott ország évtizedekig elhúzódó polgárháborún és megszálláson ment keresztül. Az egykor jóléti államnak tartott gazdag kisország mindössze 1-2 százalékos gazdasági növekedést produkál évente, miközben a térség háborús poklává vált szíriai menekültáradattal is birkóznia kell.

A hivatalos kormányzati állásfoglalások szerint a libanoni vezetésnek kiemelten fontos a cédrus megmentése és újratelepítése. Ezzel magyarázható az, hogy a tavaly kiadott rendelkezés szerint az országba tilos más cédrusfajta magvait beszállítani vagy ott értékesíteni. Az állásfoglalás nem is rejti véka alá: ezzel is az évezredes jelentőségű őshonos fajtát kívánják védeni.