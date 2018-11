Templomokban és idősek otthonában toboroznak a gyorséttermek

Különös munkaerőpiaci jelenségről számol be a Bloomberg: az Egyesült Államokban, számos nagy gyorsétteremlánc, tudatosan próbál inkább idősebbeket, nyugdíjasokat felvenni munkavállalónak a fiatalok helyett. Változóban a filmekből ismert klisés kép a középiskolai vagy az egyetemi előadások után a McDonald'sban a pult mögött felbukkanó diákokról - a szeniorok több dologban is lenyomják őket a cégek szerint.

Templomokban, idősek otthonában, illetve az 50 év felettiek munkavállalói érdekképviseleti szervezeteinél is toboroznak munkaerőt a nagy éttermi franchise-hálózatok az USA-ban. Úgy tűnik, több cég is elsősorban az időseket szeretné megnyerni magának munkavállalóként, míg a fiatalok megszólítására kevesebb gondot fordít.

Mi állhat a váltás hátterében?

Az Egyesült Államok munkaügyi statisztikái szerint az utóbbi években jelentősen megnőtt az idősek munkavállalási hajlandósága az országban. Az illetékes minisztériumi hivatal számításai szerint, a 2014-2024 közé eső időszakban 4,5 százalékkal nő a 65 és 74 éves kor közöttiek munkavállalási aránya, míg a 16 és 24 év közötti korosztályé 1,4 százalékkal csökken majd.

A tendencia mögött két markáns körülmény áll. Az egyik, hogy a különlegesen jó formában lévő amerikai gazdaság,az elmúlt években valósággal felszippantotta a rendelkezésre álló munkaerőt, és az elmúlt öt évtized legalacsonyabb szintjére nyomta le a munkanélküliséget.

Így a vállalatoknak ott is minden kézre szükségük van a fejlődésért.

A másik, hogy az amerikaiak növekvő átlagéletkora kitolja az aktív évek számát. Így sok idős jövedelemkiegészítésként, kisebb megtakarítás gyűjtésének céljával vállal, gyakran részmunkaidős állást nyugdíjas évei alatt.

Az idősek pedig számos, a munkáltatóknak fontos szempont alapján jobbak, mint a fiatalok - állítják a foglalkoztatók.

Előnyükként emelik ki, hogy - értelemszerűen - sokkal több évnyi munkatapasztalattal rendelkeznek, mint a fiatalok. Fontos szempont számukra az is, hogy az idősek általában nem kérnek és nem is feltételen számítanak magasabb bérezésre az idő előrehaladtával. A munkáltatók egy sokkal összetebb munkatapasztalattal bíró dolgozót "kapnak meg" egy tapasztalatlan fiatal munkabéréért (tavaly az iparban a medián órabér 9,81 dollár volt).

A legfontosabb fegyvertény azonban - állítja néhány munkáltató -, hogy a szeniorok sokkal fejlettebb szociális kompetenciákkal rendelkeznek, mint a fiatalok.

Rugalmasabbak, gyakran türelmesebbek is emberek között dolgozva, mint azok, akiknek szocializációja már a digitális korban valósult meg. Egy munkavállalói tréner azt is hozzátette: a fiataloknak sokszor azt is el kell magyaráznia, hogy a vendégekkel és az egymással való tiszteletteljes viselkedés éppúgy a munka része, mint az önmagukban végzett feladatok. Az időseknél erre viszont nincsen külön szükség.

Miért vág bele sok nyugdjías?

Az idősebb gyorséttermi dolgozók jelentős része részmunkaidőben vállal állást valamelyik cégnél. Igen gyakori motívum náluk a szerény, de biztos jövedelemszerzés, és sokaknak fontos az is, hogy egyébként sok szabadidejüket így tartalommal tudják megtölteni. Sokan beszámoltak arról is, hogy mind fizikailag, mind szellemileg aktívnak érzik magukat, de a hétköznapokban magányosak,

az éttermi munka pedig egy megfelelő szociális közeget jelent számukra.

Az egyik dolgozó azt mondta, elfogadható számára a 10 dolláros órabér és a jelentős éttermi kedvezmény a dolgozói fogyasztásra, mert cserébe emberek között van minden nap néhány órát.

Egyikőjük pedig - egy dél-karolinai étterem vezetője - elmondta, hogy 4 éve kezdte az éttermi munkát, takarítással és mosogatással, úgy, hogy korábban soha nem dolgozott ilyen helyen. Voltak olyan hetek, amikor 70 órát is dolgozott. A férfi, végigjárva a szamárlétrát, most 13 munkatársat irányít és állítja: ha nem végezhetné ezt a munkát, elalélna az unalomtól.