A gazdák az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeket szankciómentesen december 31-ig jelenthetik be, a határidő elmulasztása bírsággal is járhat – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A 2018. január 1. előtt engedéllyel telepített ültetvények használóinak pedig adategyeztetés céljából szükséges az adatszolgáltatás. Kérdés azonban, mi történik január 1-jét követően, és mire számíthatnak a be nem jelentett gyümölcsösök tulajdonosai. Hogyan történik a bejelentés? Mekkora területű gyümölcsültetvényekre vonatkozóan kötelező? Kell-e mulasztási vagy egyéb bírságra számítani? Az Origo összegyűjtötte a legfontosabb kérdésekre a válaszokat.