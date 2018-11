A gyorsétterem-láncok már partikon toborozzák leendő dolgozóikat

A mindössze 3,7 százalékos rekord alacsony munkanélküliségi ráta miatt annyira kétségbeestek a gyorséttermi-láncok, hogy a számos pluszjutatás mellé már munkahelykereső partikat is tartanak leendő dolgozóiknak.

A Taco Bell amerikai étteremlánc nemrég megtartotta első álláskereső partiját, ahol ajándékkártyákkal, különleges ételekkel várták az érdeklődőket, valamint a helyszínen is túleshetnek a jelentkezők az állásinterjún, és megismerhetik a vállalt által kínált előnyöket – számolt be róla a MoneyIsh.

A rendezvényen közel 75 új jelentkező érkezett a céghez, és ebből 40-en munkát is kaptak, valamint további 300 online pályázatot fogadott be a cég.

A sikerre való tekintettel a Taco Bell ezeket a partikat kiterjeszti az ország egész területére.

Az 1969 óta legalacsonyabb foglalkoztatási ráta miatt az étteremtulajdonosok és vezetők különösen aggódnak azért, hogy bevonzzák, illetve megtartsák dolgozóikat.

A mostani álláskeresők számos ajánlatot kapnak egyszerre, amiket nemcsak a fizetés, hanem az egyéb juttatások, mint például a fizetett szabadság, vagy a rugalmas munkaidő is meghatároz" – mondta Bill Ziebell, a Gallagher Employee Benefits Consulting and Brokerage elnöke, majd hozzátette, hogy ez nemcsak az éttermeknél van így, hanem egyéb iparágban is.

A szakemberek szerint, ahhoz, hogy vonzóvá tegyék a munkaadók az éttermi állásokat, el kell rugaszkodni a korábban megszokott felvételi módszerektől.

Korábban a Bloomberg is beszámolt arról, hogy számos nagy gyorsétteremlánc, inkább idősebbeket, nyugdíjasokat vesz fel állandó munkára fiatalok helyett – ennek számos oka van, például a nagyobb tapasztalat vagy a szociálisan érzékenyebb felfogás. Ráadáusl templomokban, idősek otthonában, illetve az 50 év felettiek munkavállalói érdekképviseleti szervezeteinél is toboroznak munkaerőt.

1995-ben kezdték el mérni a kutatók a gyorséttermi-láncok forgalmát, amely idén a legmagasabb – az MIT Technology Review szerint a leendő munkavállalók inkább választják azokat a cégeket, ahol előre egy kis betekintést kaphatnak a vállalati kultúrába.