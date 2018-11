Csirketollakat találtak a Szlovákiából érkezett virsliben

Madártollat találtak egy Szlovákiából behozott virsliben, az esetről azonnal bejelentést tettek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih). A Nébih már értesítette az illetékes szlovák hatóságot, hogy az előállítónál tegyék meg a szükséges intézkedéseket – értesült a Magyar Idők.

Valószínűleg csirkétől származó fehér tollakat találtak egy Szlovákiából importált, vákuumcsomagolt virsliben – erről egy magánszemély írt bejegyzést az egyik közösségi oldalon. Az illető szerint akármelyik virslit vágná fel a csomagból, mindegyik tele van ilyen fehér tollal, ezért a fogyasztóvédelemhez fordult, és a bejelentéshez fotókat is csatolt.

Nemcsak ő, hanem más is értesítette az ügyről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt. A hatóság közölte, hogy több forrásból is kaptak ilyen tartalmú bejelentést, így az uniós tagállamok által működtetett AAC (Administrative Assistance and Cooperation System, Igazgatási Segítségnyújtási és Együttműködési Rendszer) segítségével értesítést küldtek a szlovák hatóságnak annak érdekében, hogy az előállítónál tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Az ügyben a Magyar Idők is megkereste a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt; a hatóság mára ígért tájékoztatást az ügyben.

A közösségi oldalon tett bejegyzéshez fűzött hozzászólásokból az is kiderült, hogy mások is találtak már élelmiszerben undorító dolgokat. Egyikük rizsében apró rovarok futkostak.

Más arra panaszkodott, hogy egy májasban szőrcsomót talált, megint más pedig olyan fasírtot vásárolt, aminek olyan volt a külső része, mintha papírból készült volna.

Korábban megjelent cikkek szerint ennél durvább esetek is előfordultak nemcsak itthon, hanem külföldön is. Évekkel ezelőtt egy osztrák háziasszony spenótot készített a családjának, és egy békára bukkant a fagyasztott zöldségben, de több országban is előfordult, hogy egeret sütöttek kenyérbe. Találtak már rágcsálót szalámiban, szaloncukorban, cukroszacskóban, sörben, mákban és pulykahúsban is.

Az is megtörtént, hogy üvegszilánk vagy latexkesztyű került az élelmiszerbe. Sőt, ugyancsak külföldön, üdítőitalban, csokitortában és kávézók termékeiben is bukkantak emberi ürülékben fellelhető baktériumokra. Itthon előfordult, hogy papír zsebkendő darabja úszkált az almalében, meztelencsiga az energiaitalban, vagy éppen fagyasztott ételben bukkantak légyre.