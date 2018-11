Két évvel kitolják a fúrt kutak bejelentésének határidejét

A kormány támogatja, hogy a fúrt kutak fennmaradási engedélyének beszerzési határidejét két évvel, 2020. december 31-ig meghosszabbítsák. A Fidesz azt szeretné, ha tulajdonos- és gazdabarát megoldás érvényesülhetne a fúrt kutak bejelentésénél, ezt szolgálja az Országgyűlés előtt lévő törvénymódosítás is, amelyet várhatóan december elején fogadnak el.

Az Origo már korábban megírta, hogy a jelenleg érvényes szabályozás értelmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetni köteles az építője. Fennmaradási engedélyköteles továbbá minden olyan kút, amely korábban engedély nélkül (illegálisan) épült, vagy a létesítési engedélyt ugyan megkapta, de a tervektől eltérő műszaki tartalommal és paraméterekkel valósult meg végül.

Az Agrárkamara már korábban javasolta a mostani szabályozás szerint december 31-én lejáró határidő módosítását, és úgy tűnik, hogy a kormány is támogatja a kezdeményezést.

Ennek eredményeként az új határidő 2020. december 31. lenne, azaz további két évet biztosítanának a helyzet rendezésére.

A kúttulajdonosok akkor járnak el a leghelyesebben, ha a jelenleg hatályos szabályok alapján végzik el az engedélyeztetést, legyen szó akár új kútról, akár meglévőre kért fennmaradási engedélyről.

A hatósághoz benyújtott, fennmaradási engedéllyel kapcsolatos kérelem elbírálásakor a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell eljárni. A jelenlegi eljárásnál a kérelemhez kell egy tervdokumentációt is csatolni. Az ipari, gazdálkodási célú, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak engedélyeztetése eltérő műszaki eszközökkel és tartalommal valósul meg. Közös sajátosság, hogy azt csak az erre jogosított, hitelesített mérőeszközökkel rendelkező cégek végzik.

Az engedélyeztetés a most érvényes jogszabály szerint akár százezer forintos nagyságrendű is lehet éppúgy, ahogy kisebb kutaknál az engedélyezési eljáráshoz szükséges adatlap elkészíttetése megállhat 70-80 ezer forintnál. Az biztos, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak nincs klasszikus "listaáras" rendszere, így a megrendelő akár dönthet úgy is, hogy több vállalkozástól is bekér ajánlatot.

Font Sándor, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy tudomásul veszik és értik Áder János, köztársasági elnök felvetéseit, és az Alkotmánybíróság döntését sem hagyhatják figyelmen kívül, ugyanakkor leginkább a gazdák, a fúrt kutak tulajdonosainak érdekeit szeretnék szem előtt tartani. Kitért arra is, hogy a jogalkotó feladata még az eljárási rend tisztázása, azaz, hogy mit kell pontosan tenniük 2020. december 31-ig az ilyen kutak tulajdonosainak.

Az az álláspontjuk, ha bármilyen díjkötelezettséget rónak ki a bejelentéshez kapcsolódva, akkor ezeket a kutakat nem fogják a tulajdonosok bejelenteni, és nem érik el az eredeti cél, hogy megtudják, hány ilyen kút létezik Magyarországon. A legérzékenyebb vízbázisok védelme érdekében erre az információra ugyanakkor a további jogalkotáshoz szükség van tette hozzá a kormánypárti képviselő.

Fontos megemlíteni, hogy

amíg az eljárásrendet tisztázó új jogszabály nem jelenik meg, addig a tulajdonosoknak semmilyen kötelezettsége nincs. Az eljárási rendet várhatóan a jövő tavaszi jogalkotási időszakban határozzák meg.