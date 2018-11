A sáfrány – ami annyira drága fűszer, hogy vörös aranynak is szokták hívni –munkahelyeket és pénzt teremtett egy olyan régióban, amely a munkanélküliségéről és a szénbányáiról híres. Ráadásul akkora a kereslet a már az ókorban is népszerű fűszer iránt, hogy az Egyesült Államok után nemsokára Kínába is exportálnak belőle.