Ebben az országban 50 millió lakás áll üresen

Kínában a lakások egyötöde üresen áll, ami 50 millió ingatlant jelent. Ez azt a kockázatot hordozza magában, hogy egy esetleges ingatlanpiaci visszaesés esetén a lakások tulajdonosai nagy mennyiségben akarnak majd szabadulni a lakásaiktól, azaz egyszerre rengeteg ingatlant öntenének a piacra. Az ingatlanpiaci lufi kipukkanása pedig megroppanthatja nemcsak a kínai gazdaságot, de akár az egész világgazdaságot is.

A Bloomberg cikke felidézi, hogy Hszi Csin-ping kínai államfő intelmei, amelyek szerint a lakások alapvetően arra szolgálnak, hogy lakjanak bennük, jó ideje süket fülekre találnak, mert akik tehetik, spekulációs célból folyamatosan vásárolják az ingatlanokat. Így az országban jelenleg több tízmillió áll belőlük üresen.

A Gan Li, a kínai Southwestern University of Finance and Economics egyetem professzora által vezetett kutatócsoport hamarosan közzéteszi ezzel kapcsolatos friss tanulmányát, amely az eddig nyilvánosságra került információk szerint arról fog tanúskodni, hogy Kínában a lakások 22 százaléka lakatlan.Ez hatalmas kockázati tényezőt hordoz magában, mert a szakemberek legnagyobb félelme az, hogy ha megfordul az ingatlanpiac, akkor a spekulációs célból vásárolt lakások tulajdonosai egyik pillanatról a másikra az eladás mellett dönthetnek. Ezzel pedig egyszerre nagy mennyiségű lakás kerülne piacra, ami hihetetlen nyomást idézne elő.A spekuláció következtében az elmúlt időszakban elszálltak az ingatlanárak az országban, ami azzal is jár, hogy sokan azok közül, akiknek valóban szükségük lenne rá – például az első lakást vásárló fiatalok –, nem tudnak otthont venni maguknak. Milliók szorulnak ki ily módon az ingatlanpiacról, növelve ezzel a társadalmi egyenlőtlenségeket.

Ezek a kockázatok arra sarkallják a kínai politikai és gazdasági döntéshozókat, hogy próbálják letörni a spekulációs célú lakásvásárlásokat, ami kulcsfontosságú lehet a pénzügyi és a társadalmi stabilitás megőrzésének szempontjából. Ennek érdekében meg akarják például adóztatni a kihasználatlanul álló ingatlanokat. Ám nem biztos, hogy megoldást jelent a problémára, mert egyes szakértők szerint az adófizetés sok esetben kikerülhető.

A világ egyetlen más országában sem olyan magas az üresen álló ingatlanok száma, mint Kínában. Ez egyébként már régi problémája az országnak, hiszen egy 2013-ban készült felmérés szerint már akkor 49 millió lakás állt kihasználatlanul.

Részben a hétvégi pihenőingatlanok, részben a más városokban dolgozók otthonai állnak üresen, de a túlnyomó hányadot a spekulációs célból megvásárolt lakóingatlanok teszik ki. Sokan két lakással is rendelkeznek az országban, de az elmúlt években különösen azok száma emelkedett, akik már a harmadik lakást vásárolták maguknak.