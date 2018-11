Rekordbevételt hozott a tegnapi Szinglik Napja

Az e-kereskedelmi cég idén ismét rekordot döntött a Sinlges Day-n, vagyis a Szinglik Napján: a 24 órán át tartó vásárlás során összesen 30,8 milliárd dollárt költöttek a vásárlók – tavaly még 25,3 milliárd dollárnál állt meg a rekord.

A tavalyi bevételhez képest idén 27 százalékkal többet költöttek a vásárlók a Singles Dayen. Ráadásul ez volt az évenként megrendezett nagy leértékelés tízedik évfordulója, amit a Double 11 nevű ünnepséggel nyitottak meg – hiszen a leárazások minden évben november 11-én történnek.

A kezdés utáni második percben az eladások már meghaladták az egymilliárd dollárt, míg egy órával később már elérték a tízmilliárdot, eközben a szállítási megbízások száma átlépte az egymilliárdot.

Az Alibaba Csoport égisze alatt működő összes e-kereskedelmi platformon leárazás volt, így például a szingapúri központú Lazada, amely Délkelet-Ázsiában működik, szintén olcsóbban kínálta termékeit. Ezen felül az Ele.me, az Alibaba ételszállító platformja, valamint 11 kiválasztott Starbucks – a két cég még az év elején állapodott meg az együttműködésről – is olcsóbban kínálta ételeit és italait Kínában.

Az Alibaba ünnepségén pedig olyan hírességek léptek fel, mint Miranda Kerr modell, valamint Mariah Carey énekesnő – természetesen a vállalat alapítója, Jack Ma, is ott volt a megnyitón, ám idén nem mondott beszédet.

A legtöbbet értékesítő márkák az Apple, a Huawei, valamint a Xiaomi voltak.

A Singles Day rekordbevétele megnyugtatta a cég azon befektetőit, akiket aggaszt az amerikai-kínai vámháború. Az esemény előtt a cég vezérigazgatója, Daniel Csang interjút adott a CNBC-nek, amelyben azt mondta, hogy a két ország közötti kereskedelmi feszültség számos lehetőséget is kínál az Alibaba számára, hiszen egy sor tevékenységet most újra kell gondolniuk, ez pedig akarva-akaratlanul is fejlődést fog eredményezni.

Továbbá a cég még múlt héten bejelentette, hogy a kínai vállalkozások támogatása érdekében a következő öt évben 200 milliárd dollár értékű terméket vásárolnak az országban.