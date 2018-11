Hivatalosan is átadták a francia Total érdekeltségébe tartozó hatalmas tengeri olajplatformot, a Kaombót, Angola partjainál. A különleges, mélytengeri kitermelés, illetve a létesítmény sok szempontból egyedülálló a világon. Látványos képeken mutatjuk be a projektet, amelyen akár a világ negyedik legnagyobb olajvállalatának jövője is múlhat.