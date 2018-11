Ezek az Airbnb legnagyobb veszélyei

Közel egy évtizede tarol az Airbnb Magyarországon, Budapest belvárosában egyre többen adják ki ilyen célra lakásukat. De azok száma is nő, akik rossz tapasztalatokat szereztek. Balla Ákos, ingatlanszakértő véleménye szerint ebbe sem szabad ész nélkül belevágni.

Akik szeretnének üresen álló ingatlanukból pénzt csinálni, vagy lakást vásárolnának befektetési céllal, könnyen gondolhatják, milyen egyszerű a megoldás, csak felregisztrálják üres lakásukat a globális hálózatba és várják, hogy külföldi vagy akár magyar turisták tucatjai térjenek be szállásért, több ezer, tízezer forintot otthagyva éjszakánként. Pedig érdemes kétszer is átgondolni az ilyen befektetést.

Csak az lehet sikeres az Airbnb piacán, aki pontos és releváns adatok alapján üzleti tervet készít, beleszámítva a piaci lehetőségeket, a fix és rejtett költségeket és az emberi munka értékét is, az ingyen takarító családtagtól a folyton morgó szomszédig. Ez egy ugyanolyan vállalkozás, mintha szállodát üzemeltetne valaki – vélekedik az ingatlanszakértő.

A turistáknak kiadott – elsősorban belvárosi – ingatlannal kapcsolatos legnagyobb kockázat az

állagromlás. A felügyelet nélküli vendégek gyakran kevésbé figyelnek arra, hogy milyen állapotban, mennyire tisztán hagynak el egy-egy lakást. Egy bulisabb társaság komoly felújítási költségeket okozhat, és ha a felújítás nem történik meg, akkor kiadhatatlanná, hosszú távon pedig eladhatatlanná válik az egyébként akár könnyen értékesíthető ingatlan.

Mert foglaláskor a szállások típusa és elhelyezkedése mellett bizony szempont a lakás állapota is. Minden utazás értékeléssel zárul, így könnyen kereslet nélkül maradhat egy-egy rossz vélemény után még egy jól árazott otthon is. Balla Ákos szerint a tulajdonosok fixebb és biztosabb bevételekre és kiadásokra számíthatnak, amennyiben ingatlanjukat az albérletek között értékesítik, azaz hosszabb távra adják ki.A magyarországi 10-12 ezer lakást számláló Airbnb piacán ugyanis az optimális működés főleg akkor érhető el, ha a tulajdonos befektetőként gondolkodik és több lakást is fenntart, számolva a folyamatos felújítási költségekkel.