Megnyílt a hiperinfláció poklának újabb kapuja

Újabb inflációs válsággóc alakult ki a világban, ráadásul abban a részében, ahová csak alig néhány éve köszöntött be a viszonylagos nyugalom. Miközben Dél-Amerikában Venezulea továbbra is elkeseredett küzdelemet folytat a hiperinflációval, amely összeroppantotta az olajfüggő gazdaságot, Zimbabwe pedig képtelen megoldást találni az amerikai dollár hiányára, Kelet-Afrikában új helyen ütötte fel fejét a baj. Most Szudánból, a világ egyik legszegényebb országából érkeznek aggasztó hírek.