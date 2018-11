Ennyi pénzt varázsoltak össze a világ leghíresebb bűvészei

A világ leghíresebb bűvészei meglehetősen jó évet zártak, hiszen a Forbes listája szerint az első hét helyezett összesen 150 millió dollárt vitt haza az elmúlt egy évben. Bemutatjuk, hogy kik keresték a legtöbb pénz.

David Copperfield 10 évesen kezdett el bűvészkedéssel foglalkozni, mára pedig vagyonát 875 millió dollárra becsülik, emellett 11 magánszigete is van. Ebben az évben az élő legenda további 61 millió dollárral gazdagodott, ezzel pedig ismét ő lett a legtöbbet kereső bűvész.

Copperfield idén 670 műsort adott elő az MGM Grand kaszinóban, de a magánszigetein is rengeteg vendég fordult meg, akik hat számjegyű összeget fizetnek (dollárban), hogy élőben láthassák a művészt.

A második helyen Penn & Teller duója végzett. Ők hetente ötször lépnek fel Las Vegasban, de az idén az Egyesült Királyságban is turnéztak. Sokak számára a tévéből is ismerősök lehetnek, mivel a Fool Us című műsorukból már öt évad lement.

A harmadik a Forbes listáján Criss Angel, aki 16 millió dollárt vitt haza idén. A Mindfreak nevű sorozat sztárja bevételének jelentős részét Vegasban szerezte, de az előző évinél többet kereset turnéinak köszönhetően, valamint 10 éves szerződést kötött a világhírű Cirque du Soleil-jal. Utána David Blaine következik a maga 13,5 millió dollárjával. A művész azzal duplázta meg tavalyi bevételét, hogy idei észak-amerikai turnéja végig teltházas volt.

Az ötödik helyre a The Illusionists került, akik 12 milliót kerestek 2018-ban. Hírnevüket javarészt annak köszönhetik, hogy meggnyerték az America's Got Talent nevű tehetségkutatót. Michael Carbonaro jön utánuk 8,5 millióval, a hetedik helyen pedig Derren Brown áll 8 milliós bevétellel. Brown amellett, hogy színházakban lép fel, a Netflix saját gyártású műsorában, a Sacrifice-ban is szerepel.