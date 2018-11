Kitilthatják Malajziából az amerikai nagybank, a Goldman Sachs képviseletét, mert segítettek egy befektetési alapnak, amely dollár milliárdokat pumpált ki az ázsiai országból. Emellett több száz millió dollárt követelnek vissza az óriásbanktól.

Az illetékes hatóságok vizsgálják a Goldman Sachs tevékenységét egy legalább hat országra kiterjedő pénzmosási és korrupciós ügyben. A Reuters felidézi, hogy az amerikai befektetési bank a maláj állami befektetési alap, az 1 MDB kötvénykibocsátási akcióiban működött közre, amelyek során 2012-ben és 2013-ban 6,5 milliárd dollárnyi forrás összegyűjtésében segédkeztek az alap számára.

Később pénzmosás és korrupció miatt több milliárd dollár tűnt el az alapból. Az ügyből hatalmas botrány keveredett, és később elsősorban ebbe a botrányba bukott bele az ország miniszterelnöke, Nadzsib Razak. A csalássorozat központi figurája az akkori pénzügyminiszter volt, akit az ellene lefolytatott vádhatósági eljárásban a bíróság ebben a hónapban bűnösnek talált.

Rátérve a Goldman szerepére: a maláj hatóságok szerint a befektetési bank túlzottan sokat kért a kötvénykibocsátások során az együttműködésért, ugyanis a bevettnek számító, 1-2 százalékos díj helyett 600 millió dollárt zsebelt be a tranzakciók után. Ráadásul ezekért a forrásokért a piacinál 100 bázisponttal magasabb kamatokat kellett fizetnie Malajziának. Az ázsiai ország miniszterelnöke bejelentette, hogy a Goldman Sachs által felszámított közreműködési díjak mellett most a kamatkülönbözetet is visszakövetelik. Emellett akár ki is tilthatják a nagybankot az országból.