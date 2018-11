Kölcsönből vagy hitelből mosogassunk?

Minél nagyobb a család, vagy minél többen jönnek össze egy-egy ünnep vagy csak kerti grillezés alkalmával, annál több a koszos edény, a mosogatni való és a ránc a homlokon. Vagyis egy mosogatógép beszerzése már igazán nem úri luxus.

Egy ilyen gép legalább 100-120 ezer forintba kerül, persze minél nagyobb az igény, annál drágább. Hogyan érdemes nekifogni a vásárlásnak, ha nem akarjuk vagy egyszerűen nem tudjuk egy összegben kifizetni – mert közeleg a karácsonyi időszak, amikor egyébként is jelentős kiadásokkal kell számolni, és nem nagyon fér bele még egy extra költés.

Szóba jöhet, hogy hitelkártyával vásároljunk, hogy áruhitelt vegyünk igénybe vagy akár személyi kölcsön igénylésével is úrrá lehetünk a pillanatnyi pénzzavaron. De melyik mikor jön jól? A hitelkártyák csak akkor bizonyulnak jó megoldásnak, ha még a kamatmentes időszakban vissza tudjuk tölteni a tartozást. Ellenkező esetben brutális a büntetőkamat. Ez tehát nagyjából néhány hétre szóló mozgásteret biztosít. Ha számítunk egy jelentősebb összeg beérkezésére, csak éppen nem most, akkor kézenfekvő megoldás a hitelkártya.

Ha nem erről van szó, akkor nagyon rossz megoldás. Bizonyos esetekben lehetőség van arra, hogy kamatmentes részletre vásároljuk meg a terméket, de ennek mindig van ára. Egy telefonnál például az, hogy hűségszerződést kell kötni a szolgáltatóval. Értelemszerűen az ilyen fajta részletfizetés csak elvétve vehető igénybe.

Hasonló az áruhitel, ahol nem a kereskedő, szolgáltató finanszírozza meg a vásárlást és kínál fel részletfizetési lehetőséget, hanem egy bank nyújt hitelt.

Sokszor találkozni nulla thm-es áruhitelekkel, de nem árt tudni, hogy ezek nincsenek ingyen. A thm-mel nem lehet ugyan trükközni, vagyis az valóban 0 százalék, máshol azonban beépül a hitel költsége. Ha megnézzük a nulla százalékos hitelre vásárolható termékeket, könnyen kiderülhet, hogy azok más üzletekben jóval kevesebbe kerülnek, vagyis a hitel kamatmentes ugyan, de a költséget eleve beépítik a termék árába. Hiába kamatmentes tehát az áruhitel, ha 130 ezer forintba kerül az a mosogatógép, ami más boltban csak 100 ezer.

A személyi kölcsön az áruhitellel szemben jóval rugalmasabb, vagyis nem kötelező az adott boltban az adott terméket megvenni. Bárhol be lehet szerezni a mosogatógépet, ki lehet tehát nézni akár a legolcsóbbat is – vagy azt a boltot, ahol a legkevesebbe kerül a kinézett modell – majd a vásárlás már mehet a személyi kölcsönből. Ráadásul a kölcsön összege sem kötött, így akár arra is van lehetőség, hogy a kinézett gép árának csak egy részét fizessük kölcsönből, vagy épp ellenkezőleg, a gép mellé akár egy porszívót vagy kávéfőzőgépet is nézhetünk.