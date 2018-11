Tavaly 96 sikeres projektet zárt le a Nemzeti Befektetési Ügynökség

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) tavaly 96 sikeres projektet zárt le, ezek Magyarországnak összesen 3,5 milliárd eurónyi beruházást hozhatnak, és általuk 17 ezer új munkahely jön létre - mondta a Ésik Róbert, a szervezet elnöke a Világgazdaságnak.

A lap szerdai számában közölte, hogy az elmúlt négy és fél évben körülbelül 350 projekt tárgyalásai fejeződtek be, ez 12 milliárd eurónyi befektetést és 65 ezer új munkahelyet jelenthet.

A HIPA támogatja a GE Hungary tevékenységét is. Ascsillán Endre, a társaság alelnöke az Ésik Róberttel közösen adott interjúban elmondta, a HIPA és a GE együttműködése kiterjed a lehetséges projektek finanszírozásának lehetőségeire is. Ez azért is fontos, mert a GE sok árut és szolgáltatást kíván vásárolni a magyar beszállítóktól több millió dollár értékben. Ascsillán Endre szerint számos vállalat, beszerző éppen azért választja Magyarországot, mert itt a nyugati minőséghez versenyképesebb áron jut hozzá.

A lap közölte azt is, hogy a GE Hungary jövőre átszervezi egészségügyi üzletágát, és új tevékenységeket is hoz Magyarországra. Minden területen munkavállalók és beszállítók sorát keresi, amiben nagy segítséget kap a befektetési ügynökségtől.