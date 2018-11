Minden várakozást felülmúlt a kínai gigavállalat

A Tencent ismét hasít, hiszen a kínai vállalat 30 százalékkal múlta felül az elemzők várakozásoka harmadik negyedéves teljesítményével. A vállalat profitja elérte a 3,4 milliárd dollárt a szeptember végén zárult három hónapos időszakban.

A Tencent az előző negyedéves visszaesés után ismét a csúcson. A vállalat a második negyedévben tíz év után először zárt veszteséggel. Akkor a Tencent árfolyama is zuhanni kezdett, mivel a kínai hatóságok szigorítani akartak az online videojátékok szabályozásán, amely a cég egyik legfontosabb bevételi forrása.

A vállalat tájékoztatása szerint a mobilos játékokból befolyt bevétel ezúttal 7 százalékkal emelkedett az előző negyedévhez képest,

amely annak is köszönhető, hogy a harmadik negyedévben tíz új játékot is piacra dobtak. A Tencent hozzátette, hogy a jó teljesítményhez hozzájárult a reklámbevételek növekedése is, valamint a vállalat online fizetéses szolgáltatásának elterjedése.

A WeChat, a Tencent üzenetküldős alkalmazása szintén húzónév volt a harmadik negyedévben. A platformon 10,5 százalékkal nőtt a havi aktív felhasználók száma.

Erre nagy szüksége volt a Tencentnek, mert egyre inkább úgy tűnik, hogy a pekingi kormány további szigorításokat tervez a videojátékok területén. A kínai oktatási minisztérium például bejelentette, hogy korlátozni fogják az időt amelyet a gyermekek számítógépes és mobilos játékokra szánhatnak egy-egy nap.

A Tencent erre reagálva megígérte, hogy a rendőrséggel együttműködve fogja azonosítani a játékosok életkorát. A 12 évnél fiatalabbak napi egy órát, a 12 és 18 év közöttiek maximum két órát játszhatnak majd a Tencent játékaival.

Az idei év a mostani jó számok ellenére is húzósan alakul az óriásvállalat számára. A januári csúcs óta 40 százalékot estek a Tencent részvényei, emiatt pedig 250 milliárd dollárt veszítettek piaci értékükből.