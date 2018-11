Nemrég az Apple vezérigazgatója, Tim Cook nyíltan kritizálta a Facebookot és Mark Zuckerberget, amiért nem képesek megvédeni felhasználóik személyes információit. Zuckerberg állítólag vérig sértődött és zárt ajtók mögött dühöngeni kezdett.

Az Apple-vezér kijelentésétől egyenesen dührohamot kapott a Facebook alapítója, Mark Zuckerberg. Tim Cook bírálta a közösségi oldalt a Cambridge Analytica botrány miatt, és úgy vélte, hogy a Facebook nem képes megvédeni a felhasználói adatait.

A The New York Times szerint Zuckerberg ezen annyira megsértődött, hogy azonnal megtiltotta az iPhone-ok használatát a cég menedzsereinek, akiknek androidos telefonra kellett váltaniuk.

Tim Cook egy MSNBC-vel készült interjújában kritizálta a Facebookot, majd amikor megkérdezték tőle, hogy mit tenne Zuckerberg helyében, azt válaszolta, hogy ő bizony nem kerülne ilyen helyzetbe. Ugyanebben az interjúban Cook ismét sürgette az amerikai döntéshozókat, hogy szigorítsanak az adatvédelmi szabályokon, ennek pedig sokkal jelentősebb hatása lenne a Facebookra, mint az Apple-re.

A két techóriás vezetőjének már volt korábban is egy csörtéje. Cooknak állítólag már 2014-ben is beszólt, ráadásul Zuckerberg akkor még a mostaninál is dühösebb volt. Az Apple-vezér akkor azt mondta, hogy ha egy online szolgáltatás ingyenes, akkor az emberek nem felhasználók, hanem termékek. Később kiderült, hogy Cook ezt az üzenetet inkább a Google-nek szánta, de tulajdonképpen a Facebookra is igaz.