Rekordról adott jelentést a Lidl

Rekordszámú, több mint 180 pályamunka érkezett a Lidl Magyarország általános iskolák számára kiírt felhívására, melyre egészséges és kreatív uzsonnával nevezhettek az intézmények – írja közleményében a diszkontlánc.

Nagy volt az érdeklődés a Lidl tudatos táplálkozást népszerűsítő, immáron negyedik alkalommal kiírt pályázati felhívása iránt. Az ország minden tájáról érkeztek az iskolás csoportok receptjei és a kreációkat bemutató fotói, hogy bebizonyítsák, uzsonnára is lehet táplálót és egészségeset fogyasztani.

Az összesen 187 pályamunkát szakmai zsűri értékelte.

A közönségszavazás keretein belül közel 10 000 szavazatot kaptak az ötletes megoldások.

A pályázat sikeres zárása volt a vállalat szeptember végén indult Egészségesen az iskolapadban! kampányának.

Az 1 millió forint összdíjazású pályázat első helyezettje – a 87 pályázó intézmény közül – a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola.Második helyezettje a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola, dobogósa pedig a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola csapata lett.

A közönségdíjat több mint 1300 szavazattal a budapesti Fodros Általános Iskola alkotása nyerte el. A „Legegészségtudatosabb iskola” díját a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola érdemelte ki.

Nagyon sok kreatív alkotás érkezett, ami nem könnyítette meg a döntést. Ugyanakkor örömmel tölt el, hogy ennyi intézmény komolyan vette a feladatot, és hogy rajtuk keresztül több ezer gyermekhez és családhoz jutott el az üzenetünk: bármikor lehet finomat és egészségeset enni” – mondta Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

Fontos ez az üzenet annak tükrében is, hogy szemléletformáló kampányának fókuszába az áruházlánc idén a nassolást állította, abban az összefüggésben, hogy ha nassol is a gyermek, azt egészségesen is teheti.

A Lidl előzetes, szülők körben végzett online felmérésének eredménye szerint ugyanis az általános iskolások több mint a fele (57 százalék) heti rendszerességgel nassol, leginkább sós ropogtatnivalókat és édességeket.

E tendencia mérséklése érdekében a vállalat egészséges nassolási ötletekkel és receptekkel is segítette a szülőket.