Rekord mértékű magyar GDP növekedés és tovább bővülő csok

A héten voltak óriási nyertesek, de nagy bukások is a gazdaság világában. A Tencent bevételei 30 százalékkal felülmúlták az elemzők várakozásait, az OTP bolgár bankot vehet és a nyugdíjprémiumok kézbesítése is megkezdődött. Az Uber viszont hatalmasat bukott, de az Intel és a Digi fúziójának engedélyezése sem lesz olyan egyszerű.

Hatalmasat nőtt a magyar gazdaság

Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) a nyers adatok szerint 4,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint 5 százalékkal nőtt az idei harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A harmadik negyedévben a legnagyobb mértékben a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás járult hozzá a növekedéshez, de az építőipar és a mezőgazdaság is komoly teljesítményt nyújtott.

Még idén bővül a csok

Még az idén, december 1-jével megnyílik a 10 millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsön igénylésének lehetősége a kétgyermekes családok számára. Ezt Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára jelentette be.

A csok bővítéséről azért döntöttek, mert úgy látják, hogy az otthonteremtés jó befektetés, és a kormányzat abban akar segíteni, hogy akik gyermeket nevelnek vagy gyermekvállalás előtt állnak, a lehető legjobb körülmények között élhessenek Magyarországon. A csok, az áfa-visszatérítés lehetősége és a kedvezményes hitelek összesen csaknem 500 milliárd forintos támogatást jelentettek eddig a családoknak.

Kínában 50 millió lakás áll üresen

Az ázsiai országban a lakások 22 százaléka üresen áll, ami nagyjából 50 millió ingatlant jelent. Ez önmagában nagyon komoly kockázatot jelent, mert szakemberek szerint ha esetleg megfordul és lejtmenetbe kezd az ingatlanpiac, akkor a spekulációs célból vásárolt lakások tulajdonosai egyik pillanatról a másikra az eladás mellett dönthetnek.

Ez pedig azt eredményezné, hogy egyidőben hihetetlen mennyiségű lakás kerülne piacra, ami nagyon erős gazdasági nyomást idézne elő. A spekulációs célú vásárlások miatt az utóbbi időszakban elszálltak a kínai ingatlanárak, aminek eredményeként sokan azok közül, akiknek valóban szükségük lenne rá, nem tudnak első otthont venni maguknak. Ezzel milliók szorulnak ki az ingatlanpiacról, növelve a társadalmi egyenlőtlenséget.

Csődbe ment a Fáraók Tours

Fizetésképtelen lett az egyiptomi utazások egyik specialistája, a Fáraók Tours márkanév alatt üzemelő Insight Tours Kft. Az utazási iroda azonnali hatállyal leállította tevékenységét, az induló utakat már nem tudja teljesíteni.

A cég ügyvezető igazgatója, Mustafa Elziftawi a bejelentést azzal magyarázza, hogy az egyiptomi zavargások után olyan biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni az utazók érdekében, amelyek jelentősen növelték a költségeket. Szerencsére a csőd miatt egyetlen magyar turista sem rekedt külföldön.

Eladhatják-e a Magyar Telekomot?

A Világgazdaság arról írt, hogy a magyar piacon keringő hírek és pletykák szerint a Deutsche Telekom ajánlatot kapott a társaság Magyar Telekomban meglévő 59,21 százalékos részesedésére, bár az esetleges ajánlattevő kiléte ismeretlen.

A hírek 2 milliárd eurós árról szóltak, a lap szerint azonban nem tudható, hogy ezt a Deutsche Telekom részesedésének megvásárlására tették vagy az ajánlat ekkora összegre értékeli a Magyar Telekomot. Szakértők szerint azonban nem tűnik reálisnak a vételi árajánlat.

Kék kötvényt vezettek be a Seychelle-szigeteken

A Seychelle Köztársaság kibocsátotta a világ első, úgynevezett kék kötvényét. Az értékesítésből származó bevétel kizárólag a helyi halászat környezettudatos fejlesztésére, valamint fenntarthatósági törekvések megvalósítására fordítható.

A kék kötvények hozzájárulnak ahhoz, hogy az állami és a magánberuházások összekapcsolódhassanak, és segítsék a szigetországot a fenntartható halászatra való áttérésben. A halászat ugyanis kulcsfontosságú a helyi gazdaság számára. A turizmus után ez egyébként a második legerősebb ágazat, amely a lakosság 17 százalékát foglalkoztatja, és az exportteljesítmény 95 százalékát adja.

Az újonnan elindított beruházások összértéke közelít a tavalyi rekordhoz

Az újonnan elindított beruházások összértéke 2018-ban elmaradhat a 2017-ben elért, rekordnak számító 2.323 milliárd forinttól. A magasépítéseknél 2018 első három negyedévében 990 milliárd forint értékben kezdődtek meg a kivitelezések, ami 5 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest.

A július és szeptember közötti csökkenés hátterében elsősorban az újonnan meginduló út- és vasútkivitelezések összegének mérséklődése áll. Mindemellett a befejezett társasházi lakásépítési beruházások 140 milliárd forintot tettek ki, míg ez az összeg tavaly csupán 106 milliárd forint volt.

A GVH visszavonta a DIGI/Invitel-fúziót engedélyező határozatát

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2018 májusában – feltételek és kötelezettségek előírása mellett - járult hozzá, hogy a DIGI megszerezze az Invitelt. A döntés előírta, hogy azokon a településeken, amelyeken a DIGI az i-TV szolgáltatással jelen van, a felvásárlással pedig megszerzi a párhuzamos Invitel vezetékes távközlési hálózatát is, a helyi kábelhálózatokat üzemeltető társaságokkal kötött i-TV-s bérleti szerződéseit nem hosszabbíthatja meg.

A Versenyhivatal azonban a határozat meghozatalát követően észlelte, hogy döntése az ügyfél által közölt, feltételezhetően félrevezető tényeken alapult. Ugyanis olyan piaci jelzéseket kapott, hogy a határozat szerinti kötelezések nem terjednek ki valamennyi, az i-TV és az Invitel területeit átfedő településre. A döntés visszavonása miatt az abban szereplő kötelezések – így az i-TV-s szerződések felbontására (meg nem hosszabbítására) vonatkozó előírások – megszűntek.

Az Uber elérte az egymilliárd dolláros veszteséget

Az Uber az idei harmadik negyedévben 1,07 milliárd dolláros mínuszban zárt. A vállalat piaci értéke jelenleg 72 milliárd dollár, ezzel pedig még mindig az egyik legjelentősebb magánvállalatnak számít a világon.

A cégen egyre nagyobb a nyomás, hiszen jövőre tőzsdére akar menni. A vállalat azonban annak ellenére hozta össze az egymilliárd dolláros veszteséget, hogy a fuvarok száma és az Uber bevétele is nőtt. Nelson Chai, a fuvarmegosztó pénzügyi igazgatója szerint nincs ok aggodalomra, hiszen több területen is képes lesz növekedni a cég.

Elkészültek az első tervek a nyugdíjpiacra történő állami belépéshez

Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan nyugdíj-előtakarékossági kötvényt szeretnének majd kibocsátani, amelyet kicsit kedvezőbb hozamokkal tudnak majd a takarékoskodók nyugdíjas korukban visszaváltani, és a járulékukat élvezni.

A pénzügyminiszter hozzátette, hogy a mostani nyugdíj-előtakarékossági számla (nyesz), önkéntes nyugdíjpénztár és egyéb formák mellett lehetőségnek kellene lenni arra is, hogy az államadósság-kezelés részévé váljon az ilyen típusú előtakarékosság, hiszen ilyen típusú előtakarékossági rendszerek máshol is működnek.

Január elsejétől a NAV-nál is kötelező a cégkapu

A gazdálkodó szervezetek január elsejétől kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan adóügyeiket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) - mondta Kis Péter András, a NAV szóvivője. Hozzátette, hogy az egyéni vállalkozóknál nem lesz változás, viszont az szja-bevallásokban felajánlott egy százalékot fogadó alapítványok, illetve egyesületek is kötelesek lesznek cégkaput létrehozni.

A cégkapuval még nem rendelkező gazdálkodó szervezetek előtt két fontos feladat áll január elseje előtt, egyrészt a képviselőnek regisztrálnia kell a céget, másrészt ki kell osztani a hozzáférési jogosultságokat a cégkapu intézőinek.

Minden várakozást felülmúlt a Tencent

A Tencent ismét hasít, hiszen a kínai vállalat 30 százalékkal múlta felül az elemzői várakozásokat harmadik negyedéves teljesítményével. A vállalat profitja elérte a 3,4 milliárd dollárt a szeptember végén zárult három hónapos időszakban.

A tájékoztatás szerint a mobilos játékokból befolyt bevétel ezúttal 7 százalékkal emelkedett az előző negyedévhez képest, amely annak is köszönhető, hogy a harmadik negyedévben tíz új játékot is piacra dobtak. Erős húzónév volt a WeChat nevű üzenetküldős alkalmazás is, hiszen a platformon 10 százalékkal nőtt a havi aktív felhasználók száma.

Újabb országban tör élre az OTP Bank

A bolgár központi bank hozzájárulását adta ahhoz, hogy az OTP Bank megvásárolja a francia Sociéte Generale bulgáriai érdekeltségét, az Expressbankot. Ezzel az OTP megerősíti második helyét a bolgár bankpiacon, sőt szorosan felzárkózik a piacvezető pénzintézet mögé.

A felvásárlás az OTP ottani leányvállalatán, a DSK Bankon keresztül valósul meg, ebbe a pénzintézetbe fog beolvadni az új szerzemény. Az Expressbank mintegy 6,7 százalékos részesedéssel rendelkezik a bolgár bankpiacon. A fúziót követően az OTP érdekeltségének piacrésze 19 százalékra növekszik, amivel a piacvezető Unicredit legfőbb kihívójává válik.

Évi 10 ezer milliárd forintot is termelhet a magyar autóipar

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Automotive Logistics Közép és Kelet Európa 2018 Fórumon hangsúlyozta, hogy a tavalyi 8 ezer milliárd forintos rekordösszeget jelentősen meghaladva a 10 ezer milliárd forintot is elérheti a magyarországi autóipar éves termelési értéke.

A miniszter szerint az ágazat termelési rekordját az eddig érkezett beruházások mellett az újabb autóipari befektetők érdeklődése valószínűsíti. A magyar gazdaság számára kulcsfontosságú kivitelben és a növekedés fenntartásában továbbra is fontos szerepet játszanak a belföldön működő autógyárak és autóipari beszállítók.

Jelentősen csökkentek az üzemanyagárak

A Mol szerdán 7 és 3 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát A mérséklést követően a benzin átlagára literenként 373 forintra, a gázolajé pedig 421 forintra változott.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára bejelentette, hogy a Magyar Posta megkezdte a nyugdíjprémiumok kézbesítését csütörtökön, mintegy 2,5 millió nyugdíjasnak. A kézbesítés november 30-áig befejeződik, vagyis addig minden érintett megkapja a nyugdíjprémiumot.