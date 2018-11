Meglepő jóslat az Amazon-vezértől: Jeff Bezos szerint cége el fog bukni

Néhány nappal azelőtt, hogy az Amazon bejelentette a két új központjának helyszínét, Jeff Bezos, a vállalat alapítója és vezérigazgatója egy teljesen más vonatkozásban válaszolta meg a fontos kérdést: meddig tarthat az Amazon szárnyalása?

Bezos Seattle-ben találkozott a vállalat dolgozóival egy konferencián, ahol sok kérdést kapott a cég jövőjével kapcsolatban. A legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy Bezos mit tanult a nemrég csődbe ment kereskedelmi láncok, többek között a Sears esetéből.

A vezető szerint az Amazon egy napon el fog bukni, és egyáltalán nem sorolható be azok közé a vállalatok közé, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy tönkremenjenek („too big to fall”). Kiemelte, hogy a nagyvállalatok életciklusa harminc év körül van, nem pedig száz, így egy napon az Amazon is lehúzza majd a rolót.

A világ leggazdagabb embere úgy gondolja, hogy mindig a vásárló az első, és amint ez megváltozik, az a vég kezdetét fogja jelezni. Az Amazon eddig azonban jól teljesít, nemcsak a kereskedelemben, hanem az okoseszközök és digitális asszisztensek területén is éllovasnak számítanak.

Az Amazon néhány dolgozója azonban aggódik, hogy a cég túl gyorsan növekszik. Időközönként hírek érkeznek arról is, hogy a vállalatot egyre többször helyezik hatósági vizsgálatok célkeresztjébe, valamint ismeretesek azok az állítások, melyeket a dolgozók fogalmaztak meg a cég egyes részlegein uralkodó munkakörülményekről. A kereskedelmi óriás vezére szerint ez egyáltalán nem meglepő, mivel az Amazon egy óriásvállalattá nőtte ki magát, ezeket pedig sokszor éri támadás különböző forrásokból.

Bezos szerint a legfontosabb, hogy amikor megnő a vizsgálatok száma az Amazon életében, mindennek zökkenőmentesen kell mennie, és még az elvárásoknál is sokkal jobban teljesíteni. Szintén kiemelte, hogy nem szereti, ha a cégét a nagy techvállalatokkal említik egy lapon, mint az Apple, a Google és a Facebook. Ő az Amazont inkább különállónak, különlegesnek, a többi óriáscégtől eltérőnek tekinti.