Megváltoztatja a teakedvelők életét ez az új felfedezés

A globális teapiac 2017-ben közel 50 milliárd dollárt ért, és folyamatosan növekszik, 2024-re elérheti a 73 milliárd dollárt. A tea világszerte az egyik legnépszerűbb ital, ráadásul vitaminokat, antioxidánsokat és koffeint is tartalmaz, tehát amellett hogy egészséges, még stimulálja is a szervezetet, segít jobb teljesítményt nyújtani. A koffeintartalma miatt viszont nem szerencsés éppen lefekvés előtt fogyasztani. Egy új felfedezés viszont mindent megváltoztat: olyan tealeveleket találtak, amelyekben egyáltalán nincs koffein.

Eddig is volt megoldás az olyanok számára, akik szerették volna a teafogyasztáskor elkerülni a koffein hátulütőit, de a koffeinmentes készítményeknek is megvan a maga hátránya. Ahhoz, hogy a koffeint kivonják a tealevelekből, olyan módszert alkalmaznak, amely hatására nemcsak a koffein, hanem számos más, hasznos anyag is eltűnik azokból. Ráadásul sokak szerint a tea íze is elvész ezáltal.

Két kutató, Liang Csen és Csi-Csiang Csin, a kínai Fujin tartományban felfedeztek egy olyan tealevélfélét, amelyben egyáltalán nincs koffein, viszont tele van egészséges anyagokkal.

Mindenesetre volt már hasonló felfedezés 2011-ben, amikor Kuangtung tartományban találtak koffeinmentes tealeveleket, amelyek a Camellia ptilophylla tudományos nevet kapták. Az azokkal kapcsolatos kutatások még mindig zajlanak, de úgy tűnik, a teaféle segíthet többek között az elhízás elleni küzdelemben. Ennek hatására a kínai kutatók körében is téma lett a tea, sokan indultak el új, még fel nem fedezett tealeveleket találni.

A helyiek által csak "Hongyacha"-nak ismert növény csak 700 és 1000 méteres magasság között terem. Ugyan ezt a növényt még sosem tanulmányozták laboratóriumi körülmények között, a helyiek generációkon át kísérleteztek vele, és azt állítják, hogy gyógyítja a megfázást, csökkenti a lázat és csillapítja a hasfájást is.

Csen és kollégája bebizonyították, hogy a Hongyacha tealevélből valóban hiányzik a koffein, valamint csökkentheti a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát is egyik összetevője miatt. Kiderült az is, hogy a korábban talált Camellia ptilophylla és a Hongyacha egymástól függetlenül vesztették el koffeintartalmukat az evolúció során.

A koffeines italok piaca robbanásszerűen növekszik, az energiaitalok piacának értéke például 2025-re elérheti a 83,8 milliárd dollárt. Ezzel szemben a koffeinmentes italok még csak mostanában váltak népszerűvé, legfőképpen a 18 és 24 év közötti fiatalok körében.

A National Coffee Association (NCA) 2017-es felméréséből kiderült, hogy a megkérdezettek 66 százaléka szeretné mérsékelni a napi koffeinbevitelét, ezért egyre többen keresik a koffeinmentes kávét az itallapokon.

A koffeinmentes italok hajszolása az ezredfordulósok által elindított globális trend része, miszerint "egészségesen élni" már nemcsak azt jelenti, hogy nem vagyunk betegek, hanem azt is, hogy egészségtudatosan táplálkozunk és elkerüljük a káros dolgok szervezetbe juttatását. Éppen ezért lehet népszerű a fiatalok, de akár az idősebbek körében is a koffeinmentes tea.