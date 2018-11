Összeomlott a Renault a letartóztatási botrány hatására

Megbízott igazgatót kíván átmenetileg kineveztetni a Renault élére a francia kormány a cégvezetés folytonosságának biztosítása érdekében. Hosszabb távon azonban kérdéses, ki tudja majd pótolni a tegnap letartóztatott Carlos Ghosn elnök-vezérigazgatót, mert az elmúlt időszakban az ő személye határozta meg a Nissan-Renault-Mitsubishi autógyártó szövetség működését. A botrány mindenesetre máris elég kellemetlen a francia állam számára, és negatív hatást gyakorol az egész japán autóiparra.

Ghosn úr jelenleg akadályoztatva van feladata ellátásában – jelentette ki Bruno Le Maire francia gazdasági és pénzügyminiszter a Franceinfo rádióállomásnak adott interjúban. Hangsúlyozta egyúttal, hogy a részvények 15 százalékával rendelkező francia állam „bizonyíték hiányában” nem támogatja a Renault felügyelőbizottságában a cégvezető leváltását, hanem vállalati biztos kinevezését szorgalmazza a cég élére.

A franciák nem találtak semmilyen szabálytalanságot

Teljes körű tájékoztatást kértek a japán hatóságoktól az üggyel kapcsolatban, az azonnal elvégzett ellenőrzés során pedig Carlos Ghosn franciaországi adóbevallásában nem bukkantak semmilyen rendellenességre.

Ahogy az Origo megírta: Carlos Ghosnt, a Nissan-Renault-Mitsubishi autóipari szövetség elnök-vezérigazgatóját hétfőn tartóztatták le a japán hatóságok tőzsdefelügyeleti és pénzügyi szabálytalanságok vádjával.A vád szerint öt év leforgása alatt a ténylegesnél ötmilliárd jennel (40 millió euró) kevesebb jövedelmet jelentett a tokiói tőzsde felé, emellett egyéb pénzügyi szabálytalanságokat is elkövetett, és saját célra vett igénybe vállalati forrásokat.

Már hónapok óta ellenőrzés alatt állt egy igazgatójával együtt. A letartóztatás hírére a Nissan azt nyilatkozta, hogy meneszteni tervezi mindkettőjüket.

Ghosn vezető szereplője volt a Nissannak, megmentette a vállalatot az összeomlástól, és tető alá hozta a Renault-val a szövetséget, majd a cégcsoport megszerezte az ellenőrzést a Mitsubishi Motors felett.

Kérdéses viszont, hogy Ghosn nélkül hogyan fog alakulni a Nissan és a Renault szövetsége.

Az Equilor Befektetési Nyrt. összefoglalója kiemeli, hogy jelenleg ő a Renault-Nissan-Mitsubishi cégcsoport elnöke, a Renault elnök-vezérigazgatója, valamint a Nissan és a Mitsubishi igazgatóságának elnöke.

Bajban a japán autóipari szektor?

Ahogy halad előre a közös tevékenységek kialakítása a Renault és a Nissan között, a jelenlegi együttműködés után a két autógyártó között létrejöhet az összeolvadás. Eddig Ghosn vezetése alatt történt mindez, és egyelőre nagy kérdés, hogyan tudják majd őt pótolni.

Amellett, hogy a francia államnak is kellemetlen az ügy, az egész japán autóipart érzékenyen érinti, mivel erősen rontja a szektor iránti bizalmat. A Nissan már tavaly is vesztett a hiteléből, amikor kiderült, hogy engedéllyel nem rendelkező ellenőrök hagyták jóvá a járműveinek forgalomba helyezését, amelyek közül később 1,2 milliót vissza is kellett hívni.

A Renault papírok árfolyama tegnap 8,4 százalékot gyengült párizsi tőzsdén, de napközben 10 százalék feletti mínuszban is jártak a cég részvényei. Ma délelőtt, ha kisebb mértékben is, de folytatódott az esés. A Nissan tegnap több mint 5 százalékot esett Tokióban, a Mitsubishi papírjainak megítélését viszont egyelőre nem befolyásolták a fejlemények.