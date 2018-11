A kontinenseken átívelő dán pénzmosoda

Egyre dagad a pénzmosási botrány a legnagyobb dán pénzintézet körül. Ahogy az Origo is megírta, kezdetben 3,9, majd 8,3 milliárd dollárra becsülték a 9 év alatt (2007 és 2015 között) a Danske Banknál lezajlott gyanús tranzakciók értékét, amelyek keretében orosz és szovjet utódállami pénzek folytak át gyanús módon a hitelintézet észt fióktelepén. A legfrissebb információk szerint már ennél sokkal nagyobb pénzekről van szó, és egy hatalmas európai, illetve amerikai bank is érintett az ügyben.

A dán parlament szerint 150 milliárd kérdéses eredetű pénz folyt át egy nagy német hitelintézet amerikai leányvállalatán keresztül a Danske Bank pénzmosási botrányához kapcsolódóan, 230 milliárd dollár pedig a Danske észt fiókjának segítségével.

Bár az európai bank nincs megnevezve, de dokumentumok és a Deutsche Bankhoz közeli források szerint egyértelműen a Deutsche Bank a megnevezett pénzintézet, amely a Danske legnagyobb levelező, vagyis közvetítő bankja volt 2015-ig.

Az Equilor Befektetési Zrt. tájékoztatása szerint Danske Bank korábbi vezető tisztségviselője, Howard Wilkins, aki a pénzmosási ügyet felfedte, egy nagy amerikai pénzintézetet is megjelölt az ügy kapcsán.

A JPMorgan Chase-ről lehet szó, amely 2013-ban leállította levelező banki viszonyát a Danskéval, miután kétségei támadtak a bank észt fiókjának nem-lakossági jelzálog-portfóliójával kapcsolatban.Ezt követően a Bank of America volt a Danske közvetítő banki kapcsolata 2013 és 2015 között. A Deutsche Bankot és a Bank of Americát meg is hallgatta az amerikai igazságügyi minisztérium a Danske perével kapcsolatban.