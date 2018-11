Fenntarthatósági mintafalut építenek a bezárt szénerőműnél

Régi brit szénerőmű lábánál építene új szolárfalut egy energetikai vállalat Staffordshire megyében az Egyesült Királyságban. A Rugeley közelében található erőmű az egyik legfontosabb áramtermelő telephely volt az országban, területe viszont a jövőben egészen más célokra hasznosulhat.

A Rugeley-szénerőmű egyike volt azoknak az angliai telephelyeknek, ahol az utóbbi időkben leállt a termelés.

Ennek okai, hogy a brit energiaellátásban egyre nagyobb arányban vannak jelen a megújuló energiaforrások, másrészt a lakosságot és a természetet mind szigorúbb szabályok szerint óvják a károsanyag-kibocsátástól. A 2016-ban bezárt, 139 hektáros telephelyen most egy francia cég, az Engie építene egy új, a fenntartható energiagazdálkodás szempontjai szerint tervezett falut.

A 2000 tervezett házat olyan korszerű technológiákkal építenék meg, hogy azok energiaigénye megálljon más, átlagosnak tekinthető új épület energiaigényének harmadánál. A házak fűtéséhez nem gázkazánokat, hanem hőszivattyúkat telepítenek.

A település villamos energia igényét pedig az épületeken elhelyezett napelemek biztosítják majd. Az átalakított energiát külön berendezésekben tárolják későbbi felhasználásra.

A The Guardian cikkéből az is kiderül, a teljes napenergia-kapacitás 10 megawatt lesz, és ez megegyezik a kisebb, önállló angliai napelem-farmok kapacitásával.

A projekt mögött álló vállalatnál azt mondták, befektetésként tekintenek a megoldásra, arra, amikor a régi, bezárt erőműveket nem adják el a korábbi üzemeltetők és tulajdonosok, hanem

fenntartható módon hasznosítják újra a területet.

A vállalat angliai részlegének vezetője azt is közölte, ha nem is százas nagyságrendben, de már több más területet is kinéztek, hasonló jellegű hasznosítás céljából.

Nem ez az egyetlen régi erőmű, amelynek területén meg kell oldani a rekultivációs feladatokat. Az Egyesült Királyságban még hét szénerőmű működik, de egy korábbi kormánydöntés nyomán, 2025-ig mindegyiket le kell állítani. A már bezárt, hasonló telephelyek némelyikén földgáz-erőmű létesült, de van olyan is, amelyet más célokra hasznosítanak. Péládul Shropshire-ban szintén új otthonkat és kereskedelmi egységeket építenek a 97 hektáros területen.