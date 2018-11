Idén kimagaslóan teljesít az építőipar mind a keresleti, mind a kínálati oldalt tekintve - mondta Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) által szervezett VI. Ingatlanfejlesztési napon az MTI-nek kedden Budapesten.

A helyettes államtitkár szerint ezt mutatja az is, hogy a CBRE nemzetközi ingatlantanácsadó 2018. egészére 1,7 milliárd euróra becsüli a magyarországi ingatlanbefektetések értékét, amivel Magyarország a régiós piacon felzárkózott a második helyre Csehország mellé, a továbbra is első helyen álló Lengyelország után.Pomázi Gyula szerint az építőipar versenyképességének növeléséhez jelentős átalakulásra van szükség, például az új technológiai megoldások elterjedésére, amit a kormány is támogat. Az idén az építőipari cégek eszközeinek korszerűsítésére irányuló pályázat keretösszegét 16 milliárd forintra emelték. A helyettes államtitkár szerint ez a pályázat az építőipari cégeknél olyan jellegű korszerű hatékony termelési környezet kialakítását szolgálja, amely az erőforrás hiánytá pótolni tudja, így az építőiparban tevékenykedő vállalkozások hatékonyabbá, versenyképesebbé válhatnak.

Takács Ernő az IFK elnöke az MTI-nek elmondta, hogy az ingatlanbefektetők sikeresnek ítélik a 2018-as évet, és a magyar makrogazdasági számok tükrében az építőiparban további bővülésre számítanak. Megjegyezte, a CBRE nemzetközi ingatlantanácsadó becslését véve alapul az elmúlt három évben (2016-2018) az ingatlanbefektetési tranzakciós volumen megközelítette a 5 milliárd eurót Magyarországon. Az MTI kérdésére válaszolva, hogyan értékeli a magyar befektetők arányának növekedését a piacon Takács Ernő elmondta, egészséges stabilitást ad a magyar piacnak, hogy a korábbi időszaktól eltérően idén a magyar befektetők aránya 50 százalékról, 58 százalékra emelkedett.