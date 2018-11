A svéd H&M leváltja a korábban használt újrahasznosított műanyagból készült szatyrait papírzacskókra, és nem ez az egyetlen újabb lépése a cégnek a környezettudatosság terén – írta napi.hu a cég tájékoztatására hivatkozva.

Természetesen

a most Magyarországon is bevezetett papírzacskók is újrahasznosított anyagból készülnek, és 40 forintba kerülnek. Ezzel a lépéssel a H&M tovább csökkenti a felhasznált zacskómennyiséget, valamint arra ösztönzi vásárlóit, hogy hozzák magukkal saját textiltáskáikat, vagy a cégtől vásárolt papírzacskót használják többször.

A cég 2018 őszétől kezdve fokozatosan vezeti ki a műanyag zacskókat az üzleteiből.

Ráadásul minden egyes eladott papírzacskóból befolyó összeg felét, az az húsz forintot a WWF Magyarország természetvédelmi alapítványnak juttatják el.

A svéd cég már korábban is számos lépést tett a környezetvédelem jegyében: a termékek mintegy 35 százaléka újrahasznosított alapanyagból vagy fenntartható forrásból származik, ezt a cég 2030-ig a teljes termékkínálatára kibővíti.