Új európai mobilfizetési rendszert indít egy norvég cég

Európában is elindulhat az egész kontinensen egységes mobilfizetési rendszer. Ezzel a ma még vezető piaci szereplők, a bankok felvehetik a kesztyűt a technológiai gigászokkal, például a Google-lel és az Apple-lel. A mobilfizetési rendszerek egyik úttörője, a norvég AUKA nemrégiben mutatta be új megoldását, a Settle-t, amelyet kimondottan az európai piacra terveztek - írja a cég az Origóhoz eljuttatott közleményében.

Daniel Döderlein, a norvég mobilfizetési startup, az AUKA vezetője Budapesten is tájékoztatást adott új, összeurópai mobilfizetési rendszerükről. A Settle a cég többszörösen díjazott platformjára épül. A technológiát és a fejlesztést a norvég vállalkozás biztosítja, ám a rendszerhez csatlakozó partnerek értékesítik – mind a kereskedők és szolgáltatók, mind pedig a fogyasztók körében.

„Ha egy bank, telekommunikációs vagy más vállalat ma mobilfizetési rendszert akar indítani, három lehetősége van. Vagy teljesen új rendszert épít, vagy egy létező rendszert, illetve annak licenszét megvásárolva, saját márkaneve alatt indít ilyet, vagy partnerként beszáll egy működő rendszerbe. Ez utóbbira kínál megoldást a Settle" – mondta Döderlein.

Az Auka már minden EU-tagállamban megszerezte a működéséhez szükséges engedélyeket, rendelkezik a szükséges tapasztalattal és technológiával. Olyan pénzintézetekkel, telekommunikációs cégekkel társulnának, amelyek megfelelő disztribúciós háttérrel rendelkeznek, és megjelennének a mobilfizetések területén.

A cég Magyarországon is keres partnereket.

A fogyasztók oldaláról a Settle egy olyan okostelefonos alkalmazás, amelynek révén a telefon kontaktlistáján lévő kapcsolatoktól pénzt kaphatunk vagy nekik pénzt küldhetünk. A rendszeren keresztül a pénz kifizetéséhez bármilyen forrás – bank- vagy hitelkártya, folyószámla – kapcsolható. Az utalás címzettjének el kell fogadnia a beérkező összeget, amelyet bent is tarthat a rendszerben, felhasználhatja fizetésre, de – költségmentesen – kiutalhatja akár egy bankszámlára is. Az alkalmazással nemcsak fizetni lehet, hanem pénz kifizetését is lehet kérni másoktól. Ez sok esetben nagyon hasznos. Például ha egy nagyobb társaság egy összegben fizetett az étteremben, a fizető így kérheti be a többiektől a rájuk eső részt.

A 2010-ben alapított Auka a mobil fizetési rendszerek egyik első megoldásszállítója. Az mCash nevű rendszerük volt az első mobilfizetési platform Norvégiában, amely indulása után rövid időn belül már több százezer ügyfelet szolgált ki. A cég S-a-a-S (software as a service) szolgáltatásalapú mobilfizetési rendszereit a bankok saját nevük alatt használhatják, új fogyasztókat és szerződéses partnereket szerezve magunknak. Az Auka megfelel a bankkártyarendszerek PCI-szabványainak, s szolgáltatásuk a világon elsőként szerezte meg az engedélyt arra, hogy teljes egészében a Google Cloud platformján működjön.