Új áruházakat nyit a MediaMarkt Magyarországon

A háztartás- és szórakoztató elektronikai áruházakat üzemeltető MediaMarkt 18800 négyzetméter raktárkapacitás bérbe vételéről kötött szerződést a BILK Logisztikai Nyrt.-vel. A kiskereskedelmi lánc új áruházakat nyit a közeljövőben Magyarországon, és az új létesítménynek ezek áruellátásában is szerepet szán.

A BILK Logisztikai Nyrt. a MediaMarkttal kötött szerződés alapján megkezdi a speciális logisztikai igények szerint létesülő raktárkapacitás kivitelezését. A beruházás értéke az épülethez vezető utakkal, a közművekkel és a parkolókkal együtt összesen 3,5 milliárd forint.Az online kereskedelem térnyerése a MediaMarktnál is jelentős forgalomnövekedést hozott, és a vásárlók száma a korábbi évekhez képest a többszörösére emelkedett. Ez magával hozta azt is, hogy lényegesen megnőtt az áruházlánc logisztikai szükséglete.

A vállalat 2014 és 2016 között megduplázta bérelt raktárterületeinek méretét, miközben ugyanekkora külső kiegészítő raktárt is használ már egy éve. Annak érdekében, hogy a vásárlók számára még nagyobb készletet és még gördülékenyebb kiszolgálást biztosítson, a műszaki áruházlánc egy új raktárbázis kiépítése mellett döntött.



A legforgalmasabb hazai autópályák közötti dél-pesti régióban, az M0 körgyűrűhöz közvetlen lehajtóval és összesen 186 ezer négyzetméter raktár- és irodakapacitással rendelkező BILK Logisztikai Nyrt. területén épülő raktárbázis megfelel majd az online áruházi igényeknek és segíteni fogja az országban működő MediaMarkt áruházak áruellátását.A MediaMarkt Magyarország 24 áruházat üzemeltet Magyarországon, több mint 1300 alkalmazottat foglalkoztat, tavaly 272 millió euró értékesítési árbevételt ért el. A MediaMarktSaturn Kiskereskedelmi Csoport tagja, amely Európa vezető, elektronikai cikkeket és ehhez fűződő szolgáltatásokat nyújtó kiskereskedelmi cége.