A Renault SA felügyelő bizottsága kedd este meghozott döntése szerint nem váltja le posztjáról a Japánban letartóztatott Carlos Ghosn vezérigazgatót, hanem feladatait átmenetileg a cég második embere, Thierry Bollore ügyvezető igazgató veszi át.

A Nissan-Renault-Mitsubishi autóipari szövetség elnök-vezérigazgatóját, Carlos Ghosnt hétfőn tartóztatták le Japánban pénzügyi visszaélések vádjával.

Ghosn úr átmenetileg akadályoztatva van feladatai ellátásában, de továbbra is a cég elnök-vezérigazgatói tisztét tölti be - szögezi le a Renault felügyelő bizottságának közleménye, hozzátéve, hogy amíg Carlos Ghosn jogi ügyeit rendezi, feladatait teljes vezérigazgatói hatáskörrel Thierry Bollore veszi át.

Bollore 2012 óta dolgozik a Renaultnál, tavaly februárban nevezték ki ügyvezető igazgatónak. Korábban autóipari beszállítóknál is dolgozott, egyebek között a Michelin és a Faurecia cégnél, ezek mellett ázsiai üzleti tapasztalatokkal is rendelkezik.

Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter már kedden egy rádióinterjúban jelezte, hogy a Renault működésének folyamatossága érdekében a részvények 15 százalékos tulajdonosa, a francia kormány Carlos Ghosn vezetői posztján való megtartását fogja szorgalmazni a felügyelő bizottság ülésén.A Nissan felügyelő bizottsága csütörtökön ül össze Carlos Ghosn helyzetének megvitatására és az előzetes információk alapján leváltása mellett fog dönteni. Ghosn vezérigazgatói megbízatása az idén megkötött szerződés szerint 2022-ig tartott volna a Nissannál.

A Renault felügyelő bizottsága döntött arról is, hogy a Ghosn elleni vádak alapjául szolgáló információk átadását kéri a Nissantól.

A francia kormány a vezérigazgató hétfői letartóztatását követően azonnal átvizsgáltatta Carlos Ghosn franciaországi adózási adatait és - ahogy arról Bruno Le Maire keddi rádióinterjújában beszámolt - nem talált benne semmi rendellenességet.A japán hatóságok azzal vádolják Carlos Ghosnt, hogy 2011 és 2015 között a ténylegesnél ötmilliárd jennel (40 millió euró) kisebb jövedelmet jelentett a tokiói tőzsdének tett beszámolókban, illetve egyéb pénzügyi szabálytalanságokat is elkövetett, valamint saját célra használt fel céges forrásokat.