Megszűnik a nyomtatott Glamour magazin

Condé Nast médiamogul leállítja a 80 éves Glamour magazin havi kiadásait az Egyesült Államokban, a lap ezentúl csak online lesz elérhető az olvasók számára.

Samantha Barry főszerkesztő szerint a divat és életmód magazin célközönsége a digitális világban tevékeny.

Ugyanakkor a magazin évente két gyűjteményes számot kinyomtat majd.

Korábban a brit Glamour magazin is hasonló lépésre szánta el magát, döntésüket a nyomtatott médiaipar csökkenő reklámértékesítésével magyarázták – állítja a BBC.

Az amerikai Glamour utolsó nyomtatott példánya 2019 januárjában érkezik. A szóvivő elmondta, hogy a magazin megduplázza majd digitális tartalmait és új, ambiciózus projekteket indít.

Condé Nast – aki olyan magazinok tulajdonosa, mint a Vogue vagy a GQ – leállította a Self és a Teen Vogue magazinok nyomtatását is, ugyanakkor a Vanity Fair vagy a New Yorker továbbra is a nyomdából kerül az utcákra.

Az Advance Publications tulajdonában lévő amerikai lapcsoport tavaly mintegy 120 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el – írja a Financial Times.