Az OECD is megemelte a hazai GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését

Stabil államháztartással, tovább csökkenő államadóssággal és még alacsonyabb munkanélküliséggel számol Magyarországon a következendő évekre a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) most megjelent őszi Economic Outlook kiadványában – közölte a Pénzügyminisztérium.

A tárca felidézte, hogy

az OECD a korábbi 4,4-ről 4,6 százalékra javította a Magyarországra vonatkozó 2018-as növekedési előrejelzését, de jövőre is 0,3 százalékponttal bizakodóbb a magyar növekedést tekintve, mint eddig. A közleményben emlékeztettek arra is, hogy legutóbb az Európai Bizottság emelte 4,3 százalékra a magyar gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzését, de az utóbbi időszakban a többi nemzetközi szervezet is felfelé módosította a várakozásait.

A PM hangsúlyozta: az OECD várakozása szerint a magyar munkanélküliségi ráta idén 3,6 százalékos történelmi mélypontra, majd ezt követően még jobban mérséklődhet, miközben folyamatosan nő a foglalkoztatottak száma. A párizsi szervezet kiemelte, hogy az idei első nyolc hónapban 12 százalékkal emelkedtek a keresetek, amit a kormány és a munkáltatók között létrejött hatéves bérmegállapodás, valamint a közszférában megvalósult béremelések segítettek elő.

Rámutattak, hogy a családi adókedvezmény rendszere, illetve a célzott áfa-csökkentések miatt több pénz marad a családoknál, ami hozzájárul a fogyasztás bővüléséhez.

A PM közleménye szerint az eddigi áremelkedési folyamatok alapján, főként a termelés legtöbb színterét érintő üzemanyag-drágulás miatt, az OECD a jegybank előrejelzésével megegyezően, 3 százalékos inflációt vár erre az évre.

Az OECD szerint a következő években az államháztartási hiány jóval a maastrichti konvergencia kritérium szerinti 3 százalékos határ alatt alakulhat, miközben az államadósság aránya tovább mérséklődhet.

Az OECD úgy véli, hogy a lakásépítések és a vállalkozások kapacitásbővítése miatt a beruházási kedv változatlanul fennmarad. Előbbihez a kormány otthonteremtési programja, utóbbihoz a társasági adó csökkentése és az uniós források megfelelő felhasználása járul hozzá. Ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy a kis- és középvállalkozások termelékenységének javítása érdekében a többi között

szükséges az innovációs és szabályozási környezet javítása, illetve a humán tőke folyamatos fejlesztése, ami összhangban van a kormányzat versenyképességet növelő elképzeléseivel – írta közleményében a minisztérium.

A tárca jelezte azt is, hogy az OECD szerint a nemzetközi pénzpiaci feszültségek, valamint egy rendezetlen brexit jelenthetnek lefelé mutató külső kockázatokat a magyar gazdaság számára.