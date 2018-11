Hatodik alkalommal élen az OTP

A mértékadó The Banker magazin szakértői az egymást követő hatodik évben is az OTP Bankot választották a legjobb privát banki szolgáltatónak Magyarországon. A hazai pénzintézet 22,5 ezer kiemelt ügyfél vagyonát kezeli, ez 35 százalékos piaci részesedést jelent.

A Financial Times lapcsoporthoz tartozó, The Banker és Professional Wealth Management szakfolyóiratok által szervezett gálán ismét az OTP Bank képviselője vette át a legjobb privát banknak járó elismerést.A szakmai bíráló bizottság részletesen elemezte az egyes bankok pénzügyi teljesítményét, portfólió- és kockázatkezelését, növekedési stratégiáját, állomány bővülését, piaci részesedésének alakulását. A díj odaítélése során a bizottság figyelembe vette azt is, hogy az OTP Bank privát banki szolgáltatásai innovatívak, az elérhető termékkör és a privát banki tanácsadók felkészültsége is kiemelkedik a magyar piaci versenytársak közül.