Az Egyesült Államokban néhány bolt előtt akár többórás sorok is kialakulhatnak, ezért sokan már hajnalban székekkel és pokrócokkal felvértezve foglalják el a helyüket, hogy az akciók megkezdésekor az elsők között léphessenek az üzletbe. E köré, mint kiderült, egy egész szakma épül, a felbérelhető sorbanállók számára pedig a Black Friday az egyik legforgalmasabb időszak.

A profi sorbanállók az elmúlt néhány évben váltak igazán felkapottá. A Black Friday alatt az emberek többsége megoldást keresett arra, hogy ne kelljen órákat a bolt előtt vesztegelni, de emellett az elsők között lehessenek az üzletben a nyitáskor. Emiatt egy komplett időszakos munkalehetőség jött létre az olyanok számára, akiket nem zavar, ha egy helyben kell vesztegelni hosszú órákig.

A sorbanállók néhány esetben különböző szívességeket kapnak, mint például koncertjegyek vagy éppen asztalfoglalás egy forgalmas étteremben, máskor viszont óradíjért dolgoznak.

A rendszer úgy működik, hogy a felbérelt személy beáll a sorba, majd amikor az elejére ér, helyet cserél az ügyféllel, akit folyamatosan értesít arról, hogy nagyjából mennyi idő van még hátra, míg a bejáratig ér.

Jennifer Goff, a Skip the Line vezérigazgatójának akkor jutott eszébe az ötlet, amikor Washington egyik népszerű bárja előtt ment el, ahol valóságos tömeg várakozott arra, hogy beülhessen egy italra. Úgy döntött, felajánlja néhány embernek, hogy helyet cserél velük, ők addig menjenek el nyugodtan vacsorázni vagy nézelődni, és értesíti őket, ha visszajöhetnek.

Robert Samuel, a Same Ole Line Dudes tulajdonosa azután alapított saját vállalatot, hogy kirúgták munkahelyéről. Ő kezdetben a Craigslist nevű oldalon ajánlotta fel az Apple-rajongóknak, hogy végigállja helyettük a sort az új iPhone megjelenésekor.

Samuel elmondta, hogy volt olyan este, amikor 325 dollárt (91 ezer forint) keresett álldogálással.

Darren Hromadka, az InLine4You alkalmazás kiötlője egy olyan platformot szeretett volna létrehozni, amely összehozza a sorbanállókat a lehetséges munkaadókkal. Az ügyfelek az applikáción belül tulajdonképpen hirdetést adnak fel, ahol leírják, hogy hol kéne várakozni, és ezért mennyit fizetnek óránként, majd, akinek tetszik az ajánlat, az egyszerűen elfogadhatja,

A Skip The Line esetében óránként 30 (8500 forint) dollárt lehet keresni, míg a Same Ole Line Dudes-nál két óra legalább 45 dollárba (12 600 forint) kerül, ez azonban attól is függ, hogy milyen eseményen kell beállni a sorba. Ez a munka viszont főleg az olyanok számára jó, akiknek sok szabadidejük van, tehát ideális például diákoknak, akik így egy kis zsebpénzt tudnak keresni.