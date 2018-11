A kiskereskedelmi vállalat 282 millió forintból új szupermarketet épített egy nyugat-magyarországi nagyávrosban.

A vállalat a győri Révfalu városrész lakóparkjában nyit új áruházat, ahol a kínálatot egy SPAR to Go étterem is kiegészíti - írják közleményükben.

„Győri vásárlóink is egyre igényesebb környezetet és egyre szélesebb kínálatot várnak a SPAR-tól, hiszen folyamatosan nő a térség vásárlóereje. Üzletfejlesztési koncepciónk fókuszában az új egységek megnyitása és a régebbiek felújítása áll, idén összesen 23 milliárd forintot fordítunk ezekre a beruházásokra.

A győri Rév Center új szupermarket áruháza 282 millió forintból valósult meg, a fejlesztés 20 új munkahelyet is teremtett" – közölte Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

A lakóparki beruházásnak köszönhetően a gyarapodó településrész vásárlói egy modern szín- és formavilágú, korszerű eladótérben intézhetik a napi és a nagybevásárlásaikat. A bevásárlást önkiszolgáló kasszák is gyorsítják.

A győri fejlesztés alkalmával is kiemelt jelentőséggel bírtak a környezetvédelmi szempontok: az energiatakarékos LED-es belső világítás mellett a technológiai, illetve a komforthűtést és a fűtést korszerű, energiabarát, hővisszanyerős rendszerrel oldották meg.