Kínában az elmúlt időszakban tovább nőtt a szupergazdag családok száma. Minden eddigi rekordot megdöntve, tavaly már 88.800-at tartottak belőlük nyilván, ami 12,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest – állapítja meg a Hurun Report felmérése.

Ebbe a körbe minimálisan 30 millió dollárnak megfelelő összegű vagyonnal lehet bekerülni – olvasható a Barrons cikkében.Pekingben él a legtöbb dúsgazdag família: a fővárosban 13.500 ilyen családot tartanak nyilván. 2016-hoz képest a számuk tavaly 19,5 százalékkal gyarapodott, ami 2200 családot jelent. A második helyen Sanghaj áll 12 ezer rendkívül tehetős famíliával, itt 16,5 százalékos növekedés ment végbe ezen a téren tavalyhoz képest. Hongkongban 8500 ekkora vagyonnal rendelkező család található, számuk 6,3 százalékkal nőtt.

A felmérés megállapítja, hogy a gazdagság növekedése elsősorban az ország gazdasági növekedésének és a tavalyi tőzsdei bikapiacnak tudható be. A GDP 6,9 százalékkal bővült 2017-ben Kínában, miközben a sanghaji és a sencseni tőzsdeindexek 7 százalékpont körüli növekedést értek el. A hongkongi tőzsdemutató pedig nem kevesebb, mint 36 százalékos szárnyalást produkált.Noha a külső szemlélő számára hihetetlen a gazdagok számának ilyen mértékű emelkedése, a Hurun Report kutatásából az is kiderül, hogy egy évvel korábban még ennél is gyorsabb volt a gazdagodás üteme.

Idén egyébként az USA és Kína közötti kereskedelmi háború, valamint a gazdasági lassulás tovább fékezhette a gazdagodás tempóját. A tőzsdeindexek legalábbis nem kecsegtetnek túl sok jóval, mert az idén a sanghaji és a sencseni börze 20, illetve 30, a hongkongi index pedig több mint 10 százalékkal értékelődött le.