London odacsap a gyorskajáknak

A TfL, azaz London tömegközlekedési vállalatának járművein, februártól tilos az egészségre igazoltan káros hatással járó ételek és italok reklámja - írja a The Guardian. A városvezetés döntése heves vitákat generált, a reklámipari szereplők még az élelmiszergyártóknál is hangosabban tiltakoznak.

A gyorsétteremláncok továbbra is hirdethetnek a metrószerelvényeken, de csak akkor, ha termékskálájuk egészségesebb felét ajánlják az utasoknak, például a cukormentes üdítőket. De ők sem jeleníthetik meg pusztán logójukat vagy a brand valamilyen jól ismert jellegzetességét reklámjaikban a londoni metrókon.

Erről is szól a brit fővárosban februártól hatályos rendelkezés. Az egészségre káros élelmiszerek reklámját attól kezdve mind a busz, mind a föld alatt közlekedő járműveken tiltja a városvezetés.

London főpolgármesteri hivatala megerősítette, hogy korábban ugyan egyeztettek az érintettekkel a tiltás enyhítéséről, de végül az a döntés született, hatályba lép a szabály a magas zsír-, cukor- illetve sótartalmaú ételek reklámjának tiltásáról.

A városvezetés azzal indokolta a szigort, hogy a Public Health England kormányügynökség friss jelentése szerint, London 10 és 11 éves korú gyerekeinek 37 százaléka túlsúlyos vagy elhízott. Ez pedig - fogalmaz a jelentés - egészségügyi szempontból "időzített bomba."

A döntés ellen nem is elsősorban az élemiszeripari cégek vagy étteremláncok, hanem a reklámipar szereplői berzenkednek.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a Tfl évi 35 millió fontos reklámbevételre tesz szert az érintett cégek hirdetéseiből, ami bizonyosan milliókkal csökken a tiltás hatására. Ez problémát jelenthet az amúgy is finanszírozási gondokkal küzdő közlekedési vállalatnak is.

Azt is mondták, az addig hátralévő bő két hónap nem elegendő a szakmának arra, hogy új hirdetőket toborozzon a kiesők helyére. Sok nagyvállalat fél évre, vagy évre leköti marketingbüdzséjét, és a jövő évi hidetési megállapodások java ilyenkorra már megköttetik. Közölték: ez a gyakorlat később más brit nagyvárosok számára is minta lehet, bevezetése viszont ott is hasonló problémákat szülhet.

A kültéri reklámcégeket tömörítő iparági szövetség vezetője pedig azt is hozzátette: semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy az ilyen jellegű hirdetések tiltása segítené a gyerekek túlsúlyossága elleni küzdelmet.

Nem a tömegközlekedés az egyetlen szektor, ahol ezen okból átrendeződés zajlik a briteknél. A televíziós reklámokat érintő, már bevezetett, hasonló tiltások a csatornáknál összesen 200 millió font bevételkiesést okoznak éves szinten.