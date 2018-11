December jön a kiterjesztett csok, az MNB pedig bejelentette, hogy sosem volt még ilyen alacsony szinten a magyar államadóság. Túl vagyunk az idei Black Friday őrületen és nem csillapodott a Renault botrány, az Egyesült Államokban pedig rekord számban, több mint egymillióan mondták le kábeltévé előfizetésüket. A hét gazdasági összefoglalója.

Tovább szárnyalnak a magyar bérek

Jelentősen emelkedtek a hazai bérek az elmúlt egy évben, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptemberre vonatkozó adataiból. A bruttó átlagkereset 322 800 forint volt, 10,4 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Január-szeptemberben a bruttó átlagkereset 324 100 forint, a nettó átlagkereset pedig 215 500 forint volt, egyaránt 11,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A növekedésre a munkaerő-kereslet élénkülése, a minimálbér és a garantált bérminimum 8, illetve 12 százalékos emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással.

Összeomlott a Renault

Carlos Ghosnt, a Nissan-Renault-Mitsubishi autóipari szövetség elnök-vezérigazgatóját hétfőn tartóztatták le a japán hatóságok tőzsdefelügyeleti és pénzügyi szabálytalanságok miatt. A vád szerint öt év leforgása alatt a ténylegesnél ötmilliárd jennel (40 millió euró) kevesebb jövedelmet jelentett a tokiói tőzsde felé, emellett egyéb pénzügyi szabálytalanságokat is elkövetett, és saját célra vett igénybe vállalati forrásokat.

A Renault papírok árfolyama emiatt a héten 8,4 százalékot gyengült a párizsi tőzsdén, de volt amikor 10 százalék feletti mínuszban is jártak a cég részvényei. Ez a trend a héten végig kitartott. A legnagyobb kérdés, hogy Ghosn nélkül hogyan fog alakulni a Nissan és a Renault szövetsége, hiszen jelenleg ő a Renault-Nissan-Mitsubishi cégcsoport elnöke. Közbena Nissan igazgatótanácsa elbocsátotta Ghosnt.

A válság óta nem volt ilyen alacsony a magyar államadósság

Az MNB adatai szerint a harmadik negyedévben a második negyedéves 73,8 százalékról 72,8 százalékra, azaz 1 százalékkal csökkent az államháztartás bruttó névértéken számított GDP-arányos adóssága – ez 28 927 milliárd forintot jelent.

Ezzel folytatódott a magyar államadósság csökkenése, amely már most a tavaly év végi szint alá esett. Az adósságráta 72,8 százalékos mértéke egyúttal azt is jelenti, hogy ez a mutató tíz éve, azaz 2008 negyedik negyedéve óta nem volt ilyen alacsony.

Megerősítette a magyar államadós-osztályzatot a Moody's

Változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország „Baa3" szintű, befektetési ajánlású államadós-besorolását pénteken a kereskedési idő után a Moody's Investors Service. Ezzel befejeződött Magyarország idei hitelminősítői felülvizsgálat-sorozata.

A Moody's előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék (GDP) az idén 4,3 százalékkal, 2019-ben 3,4 százalékkal nő. A hitelminősítő kiemeli, hogy a magyar gazdaság reálértéken számolt éves növekedési üteme 2016 óta gyorsul, jelezve, hogy a gazdaság reagál a hazai kereslet élénkítését célzó kormányzati szakpolitikai intézkedésekre. A cég méltatta a magyar kormány azon törekvését is, hogy az államháztartási hiány a hazai össztermék 3 százaléka alatt maradjon.

Így néz ki a magyar aranytartalék

Az aranytartalék mostani mennyiségével a korábbi sereghajtóból a stabil középmezőnybe lépett előre a magyar jegybank. Az utóbbi években az arany tartalékképző szerepe erősödik nemzetközi szinten, a 2008-as válság óta nő a jegybankok aranyban képzett tartaléka, amihez a legutóbbi akvizícióval csatlakozott a Magyar Nemzeti Bank.

Érdekesség, hogy az emberiség története óta összesen körülbelül 187 ezer tonna aranyat bányásztak ki. Ez nagy számnak tűnik, ugyanakkor a világon összesen kibányászott arany elfér egy huszonegy méter élű kockában.

Óriási érdeklődés kísérte idén a Black Fridayt

Világszerte és Magyarországon is pénteken tartották a Black Fridayt, amikoris a vásárlókat hatalmas kedvezmények várták a legtöbb boltban és online áruházban, azonban idén is voltak visszaélések. Magyarországon egész novemberben lehetett találkozni Black Friday akciókkal, volt olyan webáruház amely már egy héttel korábban megtartotta az éves leárazás-dömpinget, máshol pedig a hónap eleje óta kínáltak akciós árukat.

A vásárlók idén a vártnál is többen rohamozták meg a különböző weboldalakat, a MediaMarkt honlapja például péntek délután teljesen leállt. Mint írták, szükségük volt néhány órára, hogy feldolgozzák a reggel óta beérkezett brutális mennyiségű megrendelést.Később aztán újraindult a honlapon a rendelés lehetősége. A Budapesten élőket érdekelte a leginkább a Fekete Péntek, a műszaki termékek mellett pedig a legtöbben a fogyasztási cikkeket keresték.

Ennyien még sosem mondták le a kábeltévé előfizetésüket

A kábeltelevíziós társaságok minden idők legrosszabb negyedévét zárták, mert az ágazat 1,1 millió előfizetőt veszített július és szeptember között, erre eddig még nem volt példa.

Az Egyesült Államok egyik legnagyobb kábeltévé-szolgáltatóját - a Disht - 341 ezer előfizető hagyta ott a harmadik negyedévben, míg az előző év azonos időszakában még 16 ezres pluszban zártak. Ennek legfőbb okai a drága előfizetési díjak, valamint a streaming-szolgáltatók előretörése.

A kormány bővíti a nyugdíj-előtakarékossági lehetőségeket

Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) konferenciáján elmondta, hogy a biztosítási szektor fejlődése és a gazdasági növekedés szorosan összefüggnek egymással, a növekedés a biztosítási szektornak is stabilitást ad.

A tárcavezető kiemelte, hogy a kormány azt szeretné elérni, hogy az általa tervezett nyugdíj-előtakarékossági kötvény vonzó hozammal bővítse az öngondoskodási termékek körét, amit a nyugdíjba vonuláskor vagy járadékra válthatnak át, vagy akár egyösszegű kifizetésre használhatják majd fel a kötvények vásárlói.

Sorra halnak meg a Samsung gyári dolgozói, a vállalat elnézést kért

A Samsung hivatalosan is bocsánatot kért a dél-koreai gyáraiban tapasztalható rossz munkakörülmények miatt. Emiatt az elmúlt néhány évben több dolgozójuk is meghalt, de nem ritka körükben az agydaganat és a leukémia sem.

A Samsung ezentúl kompenzálni fogja azokat a munkásait, akik a vállalat valamelyik chip- vagy LCD-gyárában dolgoztak 1984-ig visszamenőleg. A leukémiások például 132 ezer dollárt kapnak, de a vetélés és a különböző születési rendellenességek is szerepelnek a kártérítésre felvett tételek között.

A héten lehetett utoljára lakást felajánlani a Nemzeti Eszközkezelőnek

A héten elfogadott új kormányrendelet szerint a Nemzeti Eszközkezelő 2018-ban már nem vásárol több lakóingatlant, ugyanis betelt a kormány által meghatározott 36 ezer lakásos keret.

Ugyancsak a héten jelent meg egy új törvényjavaslat, amely azt irányozza elő, hogy a kormány visszaadja a Nemzeti Eszközkezelő Program résztvevőinek az ingatlanukat. A bérleti díjat rendszeresen fizető bérlők kedvező feltételek mellett ismét tulajdonosaivá válhatnak korábbi lakásaiknak.

Az OTP nyeresége idén elérheti az 1 milliárd eurót

Csányi Sándor kijelentette: minden esély megvan arra, hogy az OTP csoport idei éves nyeresége elérje az 1 milliárd eurót, mert azokban az országokban, ahol a csoport tevékenykedik, idén mindenütt gazdasági növekedés volt.

Csányi Sándor emlékeztetett: a Euromoney szaklap először választotta a régió bankjának az OTP-t, egyúttal az Európai Bankhatóság és az Európai Központi Bank által végzett stressz-teszten a pénzintézet a 9. helyen végzett, ami azt jelzi, hogy az OTP csoport tőkeerős bank.

Komoly leépítésbe kezd az IKEA

Súlyos átalakításba fog az IKEA Csoport a következő években, aminek eredményeként 7500 embert küldhet el a cég, azonban még ennél is több új munkahelyet teremthet. Az IKEA már most is egy komoly transzformációs folyamat közepén tart, aminek értelmében a digitális megoldások mellett a házhozszállítás és más szolgáltatások is megújulnak.

A cégvezető szerint a tervezett elbocsátások elsősorban a központi funkciókat, valamint a globális szolgáltatói irodákat érintik majd, de az egyes helyi szolgáltatói irodákban is várható létszámcsökkentés.

Idén is jól teljesít az építőipar

Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára szerint idén kimagaslóan teljesít az építőipar mind a keresleti, mind a kínálati oldalt tekintve.

A helyettes államtitkár szerint ezt mutatja az is, hogy a CBRE nemzetközi ingatlantanácsadó 2018. egészére 1,7 milliárd euróra becsüli a magyarországi ingatlanbefektetések értékét, amivel Magyarország a régiós piacon felzárkózott a második helyre Csehország mellé, a továbbra is első helyen álló Lengyelország után.

Mennyit költenek az amerikaiak hálaadáskor?

A hálaadásnapi költségek jelentős részét az utazás teszi ki, hiszen nagyjából 51 millióan keltek útra, hogy meglátogassák barátaikat vagy családtagjaikat. Közülük 4 millióan ültek repülőgépre, és nagyjából 1,5 millióan vonatra szálltak. A különböző utazási formák miatt nagyban eltérő összegeket költhettek, de átlagosan fejenként 36 dollárral számolhatunk.

A felmérésben résztvevők többsége az ételt sorolta az első helyre a költekezési listán, erre megy majd el a legtöbb pénz. Az átlagos amerikai vásárló nagyjából 420 dollárt költött az idei ünnepre.

Érkezik a 10 milliós, kamattámogatott hitel a kétgyermekes családoknak is

December 1-jétől a kétgyermekesek is igénybe vehetik a támogatott kamatozású 10 millió forintos hitelt. Novák Katalin ifjúságügyért felelős államtitkár elmondta, hogy a kormány mindig azt nyújtja a családoknak, amire szükségük van, és folyamatosan figyeli, hol van szükség segítségre.

Magyarországon a gyerekek többsége, 1 millió 140 ezer gyerek nevelkedik kétgyermekes családban, ezért indokolt a fokozott támogatás. A kormány garantálja, hogy a 25 éves futamidő alatt 3 százalék alatt tartják a kamatot.

Komoly vetélytársat kap a Nutella

A kék dobozos tésztáiról nemzetközileg is ismert olasz Barilla jövőre tervezi piacra dobni saját mogyorós csokoládékrémjét, amelyet a Nutella riválisának szán.

A cég terveit jól ismerő források szerint a tésztagyártó a Nutella gyenge pontját akarja kihasználni, nevezetesen azt, hogy a Nutella egyik összetevője a pálmaolaj, amelyet a Barilla Crema Pan di Stelle nevű mogyorókréme nem fog tartalmazni.

Nagyot esett a benzin ára

Az utóbbi hetekben komoly zuhanás volt az olajpiacon. A Brent olaj ára nagyjából negyedével, 20 dollárral – 86-ról közel 60 dollárra csökkent -, míg a a WTI árfolyama 55 dollárra esett. Emiatt a héten kétszer is változott az üzemanyag ára. A 95-ös benzin literenkénti ára összesen 9 forinttal, a gázolajé pedig 6 forinttal lett olcsóbb. A mérsékléssel a benzin átlagára literenként 364 forint, a gázolajé pedig 415 forint lesz.

Varga Mihály pénzügyminiszter közlése szerint az OECD a korábbi 4,4-ről 4,6 százalékra javította a Magyarországra vonatkozó 2018-as növekedési előrejelzését, és jövőre is 0,3 százalékponttal bizakodóbb a magyar növekedést tekintve.