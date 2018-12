Így lesz a kockaóriásból a fenntarthatóság éllovasa

Egyre több nagyvállalat jelenti be elköteleződését, illetve konkrét, a fenntarthatóságot előmozdító, saját cselekvési programját. Így tett a világ egyik legsikeresebb játékgyártója, a Lego is. A vállalat azonban nem most helyezte középpontba a fenntartható fejlődést: 2003-ban az első olyan vállalat volt, amely aláírta az ENSZ Globális Megállapodást. 2006-ban pedig kiadta első fenntarthatósági jelentését a környezetvédelemmel összefüggésben. A jövőtudatos vállalattá alakulásról Tim Brooks, a dán vállalat globális fenntarthatósági igazgatója beszélt az Origónak.

Növényi alapú műanyag lehet a Lego építőkockák alapanyaga a jövőben - írta nemrégiben az Origo. Oldalunkon arról is beszámoltunk, hogy a vállalat belép azon globális cégek sorába, akik a működésükhöz szükséges energiát kizárólag megújuló forrásokból nyernék.

Ez egyébként 2017-re meg is valósult. A Kirkbi (a csoport anyavállalata) olyan jó döntésekkel fektetett be a szélerőművekbe, hogy a cég a termékgyártás során felhasznált energiát 100 százalékban megújuló energiatermeléssel egyenlítette ki. A közvetlen megújuló energiára váltás mellett a következő célok, hogy 2025-ig a termékcsomagolásnál, 2030-ig pedig a termékgyártásnál is megvalósuljon a megújuló alapanyagokra való átállás.

Minden felelősségvállalási munkánknak az a célja, hogy pozitív hatással legyünk a gyermekek életére. Ezt a gyermekek jogainak támogatásával és a játékon keresztül történő tanulás népszerűsítésével tesszük - mondta az Origónak Tim Brooks arra a kérdésre, hogy mit jelent a cég értelmezésében a környezetért és a társadalomért egyaránt felelős vállalat fogalma.

Nádból fákat

Amellett, hogy a cég a nem újrahasznosítható csomagolóanyagot papír-cellulózra cserélte, idén már ki is jöttek az első, fenntartható anyagokból gyártott építőelemek.

Jelenleg mintegy 150 különféle elem készül növényi alapú műanyagból.

A vállalatcsoport jelenleg több mint húsz különböző típusú műanyagot használ az elemek készítéséhez. Ezért a cégnél úgy döntöttek, hogy a tervezett változtatásokat csak akkor hajtják végre, ha elégedettek a minőséggel és a biztonsággal.

A kiterjedt vizsgálataink azt mutatták, hogy a polietilén elemek ugyanolyan minőségűek lehetnek a meglévő, fenntartható forrásból származó anyagok felhasználásával, így most ezt a változást léptük meg - mondja a fenntarthatóságért felelős vezető.

A polietilén egy puha, tartós és rugalmas műanyag, amelyből olyan építőelemek készülnek, mint például a levelek, bokrok és fák. Ez a természetes alapú polietilén, megújuló alapanyagon, cukornádon alapul, amely ugyanolyan iramban vagy akár gyorsabban termelődik újra, mint amennyit a gyártásban adott idő alatt képesek felhasználni.

Az a célunk, hogy a további elemek gyártását is meg tudjuk oldani fenntartható anyagokból – teszi hozzá Tim Brooks.

A cég egyébként valóban jelentős összegeket áldoz ezeknek a céloknak a megvalósítására. 2015-ben jelentették be, hogy 1 milliárd dán koronát (több mint 43 milliárd forint) fordítanak kutatás-fejlesztésre, hogy 2030-ig megtalálják a tökéletes fenntartható anyagokat.