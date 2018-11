Újabb pofon a japánoktól a Renault-botrányban

A Mitsubishi Motors vezetősége hétfőn felmentette elnöki posztjáról Carlos Ghosnt, akit a múlt héten menesztettek a Nissan Motor éléről is.

A Mitsubishi jelenlegi vezérigazgatója, Masuko Osamu tölti be átmenetileg Carlos Ghosn posztját a részvényesek döntéséig.

Carlos Ghosnt egy hete hétfőn tartóztatták le azzal a váddal, hogy a Nissan Motor Co., a Renault SA és a Mitsubishi Motors Corp. részvételével létrehozott autóipari szövetség vezérigazgatója öt év alatt a ténylegesnél 5 milliárd jennel (100 jen=250,29 forint) kevesebb jövedelmet jelentett a tokiói tőzsdének benyújtott beszámolókban, illetve más pénzügyi szabálytalanságokat is elkövetett és saját célra vett igénybe céges forrásokat.

Az NHK japán köztelevízió vasárnap arról számolt be, hogy Carlos Ghosn kihallgatásán visszautasította a vádakat. Azt mondta, hogy "nem állt szándékában elhallgatni javadalmazásának nagyságát". A Renault felügyelőbizottsága a múlt hét elején még úgy döntött, hogy nem váltja le posztjáról Carlos Ghosn vezérigazgatót, feladatait átmenetileg a cég második embere vette át.