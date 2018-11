A Telekom volt a sztár, tovább szakadt az Apple és az olajár

Annak ellenére, hogy folytatódott a lecsúszás a nemzetközi részvénypiacokon, a BUX igen jól tartotta magát, még 0,1 százalékot emelkedni is tudott a múlt hét folyamán.

A hazai index hétfőn 39600 pontig, tízhónapos csúcsra ugrott, majd innen lefordult. Kétnapi esést követően szerdán és csütörtökön emelkedés következett, de a rossz nemzetközi hangulat hatására pénteken ismét esett.

Kilőtt a telekompapír

A hét sztárja egyértelműen a Magyar Telekom volt, a hét első felének konszolidációja után csütörtökön kilőtt az árfolyam, így 4,6 százalékos nyereséget könyvelhetett el a telefontársaság részvénye.

Pénteken már a 449 forintos árfolyamot is elérte a Telekom, így betöltötte a májusi osztalékfizetés után nyitva hagyott rést. Az elmúlt két hétben mutatott szárnyalás indokolt is volt, tekintve a kiemelkedő osztalékhozamot.

Az OTP 11220-11570 forint között hullámzott, a nemzetközi környezet nem támogatta, hogy újra megcélozza a történelmi csúcsot. A múlt hetet 0,8 százalékos veszteséggel zárta a bankrészvény.

Noha csupán 1,2 százalékot erősödött, továbbra is emelkedő trendben mozog a Mol. Csütörtökön már 3160 forinton is járt az olajrészvény, ahol utoljára január végén tartózkodott.

Minimálisan, 0,4 százalékkal esett a Richter árfolyama, gyakorlatilag 5255-5365 forint között hullámzott.

Tízéves mélyponton az államadósság

Szűk, 320,90-322,20 forint közötti sávba szorult be a forint árfolyama az euróval szemben. A forint többször is megpróbált átjutni a 321-es szinten, de egyelőre nem jutott tovább, pénteken pedig ez alatt fordult a gyengülés irányába.

A forint az euróval szemben 0,2, a dollárral szemben pedig 0,6 százalékkal értékelődött le, ezzel alulteljesítő volt a régiós, és a legtöbb feltörekvő piaci devizához képest. Méghozzá annak ellenére, hogy a héten megjelent makrogazdasági adatok továbbra is kedvezőek voltak. Az MNB kimutatása szerint az államháztartás finanszírozási képessége, azaz többlete közel 52 milliárd forint, vagyis a GDP fél százaléka volt a harmadik negyedévben, az államadósság GDP arányos rátája pedig tízéves mélypontra, 72,8 százalékra esett vissza.

Így minden bizonnyal tarhatóak lesznek az idei célok, sőt, a hiány újra alacsonyabb lehet a GDP 2,4 százalékánál, mivel a költségvetésbe a tervezettnél gyorsabb ütemben érkeznek az áfa-, az szja- és a járulékbevételek. Az év végéig pedig több százmilliárd forintnyi uniós átutalás érkezhet, ami javíthatja a pénzforgalmi egyenleget is.

A háztartások finanszírozási képessége az elmúlt egy évben meghaladta a 2500 milliárd forintot, azaz ennyivel növekedtek a megtakarítások, miközben a fogyasztás is jelentősen nőtt.Az euró a hét első napján még erősödött a dollárral szemben, azonban a nemzetközi kockázatkerülés, az olasz költségvetéssel, valamint az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos bizonytalanságok miatt kedden gyengült.

A javuló hangulat hatására szerdán erősödött, azonban a pénteken megjelent, várakozásokat alulmúló német és euróövezeti beszerzési menedzser indexek miatt újra lefelé vette az irányt a közös európai deviza. Így összességében 0,7 százalékponttal gyengült a zöldhasúval szemben.

Bizonytalanság minden szinten

Igen rossz hetet hagytak maguk mögött a nemzetközi tőzsdék: a befektetőket továbbra is globális lassulással, az amerikai-kínai kereskedelmi háborúval, a vállalati eredménynövekedés várható lassulásával, a Brexittel, valamint az olasz költségvetéssel kapcsolatos aggodalmak nyomasztották.

Ellentmondásos hírek váltották egymást arról, hogy az olasz kormány álláspontja mégis felpuhul, de később ezeket cáfolták. Közben az Európai Bizottság javasolta a túlzott deficit eljárás megindítását az olaszokkal szemben, ami a hosszadalmas procedúra miatt legkorábban jövő tavasszal indulhatna el.

Kedvező, hogy az EU és az Egyesült Királyság megállapodott a kilépés, majd az azt követő partnerségi viszony tervezetében. Már csak az angol kormánynak, valamint a parlamentnek kellene elfogadnia, ami viszont nem lesz egyszerű. Spanyolország pedig Gibraltár miatt vétózhatja meg a megállapodást. Mindemellett folytatódott az Apple zuhanása, miután egyes beszállítói sorozatosan figyelmeztettek, hogy visszaestek a megrendelések.

Nagyot esett az amerikai kiskereskedelmi szektor is, miután kiskereskedelmi láncok és bevásárlóközpont-üzemeltetők sorozatosan várakozások alatti harmadik negyedéves számokat közöltek, illetve csalódást keltő negyedik negyedéves előrejelzéseket tettek.A szakadó olajárak miatt az energiaszektor is a vesztesek közé tartozott. A vezető európai indexek a múlt héten 0,9-1,7 százalékkal, az amerikai indexek pedig a rövidített hét ellenére is 3,8-4,4 százalékponttal kerültek lejjebb.