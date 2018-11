Megőrülnek a világ legbüdösebb gyümölcséért a kínaiak

Az igen kellemetlen szagú, tüskés durián Malajzia legújabb nagy dobása. Ugyan a gyümölcs sokakból undort vált ki, Kínában kifejezetten rajonganak érte. Duriánnal ízesített chips mellett pizzához, salátákhoz, de még vajhoz is hozzáadják.

Malajzia durián exportja 2030-ra akár duplájára is nőhet, hiszen a gyümölcs egyre népszerűbb Kínában. Az ázsiai ország legnagyobb exportcikkének eddig a pálmaolaj számított, most viszont befektetők és földművesek tömegei váltanak a duriánra.

Eddig a durián legfőképpen Malajziában volt ismert, az utóbbi időben viszont világhódító útnak indult, emiatt pedig a kereslet is megnövekedett iránta. Korábban már írtunk róla, hogy a Lay's egy új chipset vezetett be Kínában „Little Durian Monster" elnevezéssel limitált szériában, de a Pizza Hut is nemrégiben ilyen ízű pizzával bővítette a választékát, a KFC-nél pedig meg lehet kóstolni a duriánból készült pitét.

A kellemetlen szag miatt viszont néhány helyen betiltották a gyümölcsöt. Délkelet-Ázsiában van olyan ország, ahol a reptereken, hotelekben és a tömegközlekedési eszközökön sem lehet fogyasztani a duriánt. Kínában viszont ennek ellenére is rajonganak érte, az egyik helyi étteremben például kizárólag duriános menüt kérnek ebédszünetekben.

Egy másik étterem tulajdonosa arról számolt be, hogy havonta legalább 20-25 kilogramm duriánt adnak el.

Az újonnan szerzett népszerűség miatt Malájziában az utóbbi öt évben megnégyszereződött azon termőföldek száma, ahol duriánt ültetnek. Ennek egyik főbb oka, hogy az előző évben 15 százalékkal nőtt a Kínába exportált durián mennyísége.

Összességében 350 ezer tonnányit vettek belőle 510 millió dollárért. A legnagyobb exportőr Thaiföld volt, ők látják el a a világot az összes durián 40 százalékával, míg Malájzia csupán az export 1 százalékáért felelős.

Ez viszont 2030-ig változni fog, mivel várhatóan akkora már 22 ezer tonna duriánt exportálnak Kínába, a jelenlegi 14 ezer helyett.

A maláj mezőgazdasági minisztérium szerint az országban úgy tekintenek a duriánra, mint az aranyra és egyre többen kezdik termeszteni ezt a fura gyümölcsöt. A minisztérium hozzátette, hogy egyre többen váltanak át a pálmaolajról a duriánra.