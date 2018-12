A kereskedelem ősi fajtája, ami máig megmaradt

Sokan úgy tartják, a barátságot sosem szabad keverni az üzlettel, mert ha valami rosszul sül el, értékes kapcsolatok mehetnek tönkre. Vannak olyanok is, akik ehhez azt is hozzáteszik, ugyanezen okból a testvéreknek, az együvé tartozóknak pedig különösen óvakodniuk kell, ha a közös biznisztől nem is, de az egymással folytatott ügyletektől mindenképpen. Bárhogy is áll a helyzet, létezik az árukereskedelemnek, a közösségek egymással folytatott gazdasági kapcsolatainak egy olyan formája, ami ellentétes a rokonok egymás között folytatott adásvételi ügyleteivel.