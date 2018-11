Novemberben is kedvezően alakult a GKI konjunktúraindexe

Novemberben lényegében változatlan maradt a GKI konjunktúraindexe. Az üzleti várakozások október után novemberben is javultak, a fogyasztóiak viszont tovább csökkentek - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt..

Az EU támogatásával végzett felmérés szerint a konjunktúra index az októberi 7,2 pontról 7,5 pontra emelkedett novemberben. Az üzleti bizalmi index 14,4 pontra növekedett novemberben az előző havi 13,1 pontról, a fogyasztói bizalmi index pedig az októberi mínusz 9,5 pontról mínusz 12,1 pontra romlott.

Optimizmus

A GKI közleménye szerint az üzleti bizalmi index idei átlaga körül alakult, a fogyasztói viszont ez évi mélypontja közelében van, de továbbra is optimizmust jelez. Az üzleti szférán belül csak a kereskedelmi várakozások romlottak, azonban az ipari bizalmi index emelkedése hibahatáron belüli. Érezhetően erősödött viszont a szolgáltató cégek és különösen az építőipari vállalkozások optimizmusa. Az iparban az elmúlt időszak termelésének és a készletállománynak a megítélése kissé romlott, a termelési várakozás és a rendelésállomány megítélése - ezen belül különösen az exportrendeléseké - viszont javult.

Új csúcson

Az építőipari bizalmi index novemberben új historikus csúcsára emelkedett. Novemberben a mélyépítő cégek kilátásai javultak, míg a magasépítőké kissé romlottak az előző hónaphoz képest. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség ugyan kissé rosszabb lett, a rendelésállományok értékelése viszont jóval kedvezőbb.

A kereskedelmi bizalmi index október után novemberben tovább csökkent, de értéke így is az elmúlt öt évet jellemző viszonylag keskeny sáv tetejéhez áll közel. Az eladási pozíció megítélése jelentősen romlott, a készleteké nem változott, míg a rendelésállományoké számottevően kedvezőbb lett.

Kedvezőbb megítélés

A szolgáltatói bizalmi index novemberben emelkedett, kedvezőbb lett az általános üzletmenet és a várható forgalom megítélése is. Az előző időszak forgalmáról alkotott vélemény viszont romlott.

A foglalkoztatási szándék minden ágazatban erősödött, különösen az építőiparban. Az emberek munkanélküliségtől való félelme csekély, de október után novemberben is kissé nőtt. Az áremelési törekvés minden ágazatban intenzívebb, a fogyasztók inflációs várakozása viszont valamivel visszafogottabb lett. A magyar gazdaság perspektívájának megítélése a szolgáltató cégek kivételével minden ágazatban és a fogyasztók körében is romlott, különösen a kereskedelemben.

Derűlátás

A GKI fogyasztói bizalmi index novemberben az októberinél is nagyobb mértékben romlott, de továbbra is derűlátást tükröz. A lakosság saját jövőbeni megtakarítási képességét az októberben gondoltnál sokkal rosszabbnak érezte, igaz akkor e tekintetben több mint másfél évtizede nem látott optimizmus uralkodott. A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási feltételeit az októberinél sokkal kedvezőtlenebbnek minősítette - közölte a GKI.