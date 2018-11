Zenélő postaládákkal hangol a patinás brit posta karácsonyra

Négy brit nagyvárosban találkozhatnak karácsonyi zenélő postai gyűjtőládával azok, akik még a megszokott, kézzel írott levélben szeretnék ajándékaikat kérni az ezért felelős, legismertebb szakértőtől, a Mikulástól.

A Royal Mail közleménye szerint, különleges érzékelőkkel szerelik fel gyűjtőládáikat Belfast, Cardiff, Edinburgh és London városaiban - írja a The Guardian. Egyelőre csak négy karácsonyi hangulatot kapó ládáról tudni, s a cég nem közölte, pontosan hova helyezik ki azokat az egyes városokban.

Annyi azonban bizonyos, hogy akik ezekbe dobják leveleiket, karácsonyi jókívánságokat, üzeneteket hallhatnak ezekből.

Sőt, az igazán szerencséseknek a Mikulás üzenetét is lejátsszák a piros színű, télies-karácsonyias hangulatú díszítést kapó ládák.

A cég ügyvezetője, Simon Baker közölte: ezzel az idei ötlettel a karácsonyi hangulat erősödéséhez szeretnének hozzájárulni a maguk módján.

A Royal Mail-nél arra is felhívták a figyelmet, az ünnep közeledtével jelentősen megnő a postai forgalom az egész országban. Tanácsuk, hogy a sima leveleket legkésőbb december 18-ig, az expressz ("first class") küldeményeket december 20-ig, illetve a különleges karácsonyi kézbesítéssel kért küldeményeket legkésőbb december 22-ig adják postára mindazok, akik így szeretnék köszönteni szeretteiket. A cég így tudja biztosítani azt, hogy a címzett még időben meg is kapja az üdvözletet.