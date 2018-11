Munkahelyi ebéd: a házi koszt a nyerő, de sok a saláta és a pizza is

Az irodai dolgozók többsége a munkahelyén fogyasztja el ebédjét, amit jellemzően otthonról visz magával. Különösen igaz mindez a 18 és 30 év közöttiekre, hiszen ennek a korcsoportnak a háromnegyede fogyasztja délben a magával hozott ételeket – ez derül ki a felnőtt magyar internetezők munkahelyi étkezési szokásairól szóló - a Profession.hu és a Wolt Magyarország közös - reprezentatív felmérésből.

A magyarok döntő többsége hétközben a munkahelyén ebédel. Különösen igaz ez a fővárosban élőkre, valamint a 18 és 30 év közöttiekre, mindkét szegmensben nyolcvan százalék feletti ez az arány – állapítja meg az ételszállító Wolt Magyarország és a Profession.hu közös felmérése.

Varga Balázs, a Profession.hu marketing vezetője elmondta, hogy a válaszadók közel kétharmada otthonról vitt ételt fogyaszt, de egy három évvel korábbi felmérésünkhöz képest határozottan jó tendencia, hogy mára megfeleződött az arány, és már csak minden ötödik munkavállaló eszik munka közben, a számítógép előtt ülve, ehelyett inkább már megadja magának a szükséges ebédidőt.

A korábbiakhoz képest némileg emelkedett, jelenleg tíz százalék azok aránya, akik hétközben vendéglátóhelyen ebédelnek.

Közel ugyanennyien rendelik ebédjüket házhozszállítással, ami a kutatás szerint a fővárosiakra jellemzőbb. Érdekes adat, hogy a budapestiek egyértelműen az internet mellett tették le voksukat ételrendeléskor: már csak kilenc százalékuk rendeli telefonon az ebédet, a többiek vagy a kiválasztott étterem honlapját, vagy több étterem ajánlatát összegyűjtő oldalakat használják. Az ételrendelési szokások átalakulását mutatja az is, hogy már az applikációkon keresztüli ételrendelést is többen választják a fővárosban, mint a telefonos rendelést.

Tudatosabban étkeznek a budapestiek

Az internetes kérdőívet kitöltők közül a budapestiek a vidékieknél tíz százalékkal többen, 76 százalékban vallották magukról, hogy rendszeresen táplálkoznak. Még nagyobb a különbség az egészséges táplálkozás terén, mert míg a vidékiek 35, a budapestiek 52 százaléka ügyel arra, hogy rendszeresen fogyasszon például salátákat, vagy alacsony kalóriatartalmú ételeket.

További érdekesség, hogy a fővárosiak fele rendszeresen ír magának heti rendelési tervet és beosztja előre, hogy mikor mit szeretne enni. Huszonhárom százalékuk saját bevallása szerint viszont csak akkor szembesül a kérdéssel, hogy mit is ebédeljen aznap, mikor először megkordul a nyomra.

De mit rendelünk?

A kutatás szerint a budapestiek többsége magyaros ételt vagy valamilyen salátát választ, ezt követi az olasz konyha: 40 százalék ugyanis a pizzáért és az olasz tésztákért is rajong. Mindezt a Wolt tapasztalatai is megerősítik: októberben a legtöbb futár pizzát szállított házhoz, az örökzöld Margherita mellett a szalámis és a gombás pizzák voltak a legnépszerűbbek. Náluk viszont gyakori a hamburgert és ázsiai étel rendelés is.

A felmérésből kiderül az is, hogy az ételrendelésnél a legfontosabb a gyors és pontos kiszállítás, az árak csak ezután jönnek. A fiatal korosztálynál pedig egyre fontosabb szempont a környezetbarát csomagolás is.