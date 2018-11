A jövő innovációját vezeti be az Auchan

A blokklánc-technológián alapuló megoldások egyre nagyobb szerepet játszanak a nemzetközi élelmiszerbiztonságban. Ennek komoly hazai vonatkozása is van, hiszen az Auchan magyar fejlesztői háttér felhasználásával indít el egy öt országra kiterjedő projektet.

A világ 13. legnagyobb kiskereskedelmi lánca által közzétett hír szerint az elmúlt években figyelemmel követték az Auchan vietnámi áruházai által használt frissáru nyomon követési rendszert, amely a farmoktól a kiskereskedelmi áruházakig rögzíti és hitelesíti az élelmiszerekkel kapcsolatos adatokat.

A 2016-ban indult rendszer sikerét figyelembe véve úgy döntött a franciaországi központú vállalat, hogy további öt országban (Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Portugália és Szenegál) bevezetik a TE-FOOD rendszert.

Hiteles adatok új technológiával

Elsőként Franciaország összes Auchan áruházában érhető el zöldség termékekre a nyomon követési információ. A vásárlók szempontjából ez azt jelenti, hogy a TE-FOOD mobil-applikáció használatával, illetve bármilyen QR kód-olvasó mobil-alkalmazással leolvasható a termékeken lévő QR kód, és megtekinthető a termék teljes életútja. Az adatok hitelességét a blokklánc technológia biztosítja, amelynek struktúrája lehetetlenné teszi az adatok manipulálását.

Kutatások alapján a vásárlók 66 százaléka nem hisz az élelmiszercímkéken megjelenített információknak. Az élelmiszeriparban előforduló sorozatos csalások miatt sokan kételkednek a „bio", „organikus", „lokális termesztésű" és ezekhez hasonló jelzők valóságtartalmában.

A blokklánc alapú, teljes ellátási láncot felölelő nyomon követés hatékony módszer lehet a vásárlói bizalom visszaszerzésében, de korántsem ez az egyetlen előnye.

Egy járvány kitörésekor gyakran hetek telnek el, mire a fertőzött élelmiszerek forrását megtalálják a – sokszor több száz céget felölelő, országhatárokon túlmutató – ellátási láncokban. A nyomon követési rendszerek segítségével ez a nyomozás másodpercekre csökkenthető, így a termékek célzottabban, gyorsabban visszahívhatóak, útját állva a járvány terjedésének.

Hazai fejlesztői bázis

A blokklánc technológia használata a nyomon követésben meglehetősen újnak számít, nemrég az amerikai Walmart, a francia Carrefour, és a holland Albert Heijn kiskereskedelmi láncok jelentették be, hogy hasonló rendszerek bevezetését készítik elő.

Bár az Auchan által használt TE-FOOD International németországi központtal működő cég, a teljes rendszer fejlesztése Magyarországon történik. A blokklánc mindenhol a világban az egyik legújabb, és legfényesebb jövő elé néző technológiának számít.Ezért is fontos, hogy ezen a területen olyan magyarországi kompetencia van jelen, amely világszinten, nemzetközi nagyvállalatok szerint is magas minőséget képvisel.A TE-FOOD nemrégiben kötött háromoldalú együttműködési megállapodást a Debreceni Egyetemmel és a Laurel Kft.-vel, közös oktatási, kutatási, és innovációs tevékenység indítására, amelynek része a nyomon követési rendszer bevezetése a Mádi borvidék borainak értéknövelése és márkavédelme céljából.